Agenda de TV de hoy: ¿A qué hora juegan y dónde ver en vivo Instituto-Independiente por el Clausura?

Eurobasket
7.30: Alemania-Suecia (DSports)
8.45: Turquía-República Checa (DSports 2)
10.30: Lituania-Montenegro (DSports)
12: Estonia-Letonia (DSports 2)
15.15: Portugal-Serbia (DSports 2)
Fórmula 1 - GP de Países Bajos
7.30: Práctica 1 (Disney+)
11: Práctica 2 (Disney+)
US Open
12: Tercera Ronda (ESPN 2)
12: Segunda Ronda (ESPN 3)
20: Tercera Ronda (ESPN 2 / ESPN 3)
Serie A de Italia
13.20: Cremonese-Sassuolo (ESPN 4)
15.30: Lecce-Milan (Disney+)
Liga de España
14.30: Elche-Levante (DSports+)
16.20: Valencia-Getafe (ESPN 4)
Bundesliga de Alemania
15.20: Hamburgo-St. Pauli (Disney +)
Ligue 1 de Francia
15.30: Lens-Brest (Disney+)
Liga Profesional Argentina
19: Banfield-Tigre (ESPN Premium)
19: Newell's-Barracas Central (TNT Sports)
21.15: Instituto-Independiente (TNT Sports)
División de Honor de vóley femenina
19: San Lorenzo-River Plate (Fox Sports 2)
21: Estudiantes LP-Boca Juniors (Fox Sports 2)
MLB (Major League Baseball)
23: Arizona Diamondbacks-Los Angeles Dodgers (Disney+)