Agenda de TV de hoy: ¿A qué hora juegan y dónde ver en vivo Instituto-Independiente por el Clausura?

Avanza la tercera ronda del US Open y comienzan las fechas en el fútbol europeo.

EL REGRESO. Independiente volverá a jugar después de la fatídica noche en la que enfrentó a la U de Chile. EL REGRESO. Independiente volverá a jugar después de la fatídica noche en la que enfrentó a la U de Chile. FOTO TOMADA DE X.COM/INDEPENDIENTE
Hace 2 Hs

Eurobasket

7.30: Alemania-Suecia (DSports)

8.45: Turquía-República Checa (DSports 2)

10.30: Lituania-Montenegro (DSports)

12: Estonia-Letonia (DSports 2)

15.15: Portugal-Serbia (DSports 2)

Fórmula 1 - GP de Países Bajos

7.30: Práctica 1 (Disney+)

11: Práctica 2 (Disney+)

US Open

12: Tercera Ronda (ESPN 2)

12: Segunda Ronda (ESPN 3)

20: Tercera Ronda (ESPN 2 / ESPN 3)

Serie A de Italia

13.20: Cremonese-Sassuolo (ESPN 4)

15.30: Lecce-Milan (Disney+)

Liga de España

14.30: Elche-Levante (DSports+)

16.20: Valencia-Getafe (ESPN 4)

Bundesliga de Alemania

15.20: Hamburgo-St. Pauli (Disney +)

Ligue 1 de Francia

15.30: Lens-Brest (Disney+)

Liga Profesional Argentina

19: Banfield-Tigre (ESPN Premium)

19: Newell's-Barracas Central (TNT Sports)

21.15: Instituto-Independiente (TNT Sports)

División de Honor de vóley femenina

19: San Lorenzo-River Plate (Fox Sports 2)

21: Estudiantes LP-Boca Juniors (Fox Sports 2)

MLB (Major League Baseball)

 23: Arizona Diamondbacks-Los Angeles Dodgers (Disney+)

