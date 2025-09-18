Travis Kelce contó cómo será la boda con Taylor Swift: ¿cuál fue la decisión más difícil para la pareja?

A menos de un mes de la propuesta de matrimonio de Travis Kelce a la estrella de la música Taylor Swift, comenzaron a conocerse los primeros detalles sobre la boda. En una entrevista con Jimmy Fallon, el jugador de los Kansas City Chiefs adelantó algunas pistas sobre los preparativos y mencionó una de las decisiones más difíciles que la pareja debió enfrentar.
Por su parte, Taylor Swift todavía no hizo ningún comentario público sobre el compromiso, aunque en el pasado dio algunos indicios sobre cómo quería que fuese su boda ideal. “Quiero construir una vida con alguien que se preocupe por sus sueños y por los míos”, comentó en una entrevista con la revista Cosmopolitan, mucho antes de conocer a Kelce.
Travis Kelce adelantó cómo será la boda con Taylor Swift: ¿cuál fue la decisión más difícil que debió tomar la pareja?
En el podcast New Heights, Travis Kelce dialogó con Jimmy Fallon sobre los preparativos de su boda y confirmó que, junto a Taylor Swift, ya resolvieron una de las decisiones más difíciles para cualquier pareja: elegir entre contratar una banda o un DJ.
“Somos personas de música en vivo, ¿sabes?”, comentó el deportista de 35 años, dejando en claro que un grupo musical será el encargado de poner ritmo al gran día. Además, señaló que, aunque el casamiento es su máxima prioridad, antes debe enfocarse en sumar una nueva victoria con los Kansas City Chiefs, según informó E News.
¿Cómo nació la historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce?
La historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce comenzó a gestarse a partir de un intento fallido del jugador por acercarse a la cantante. En julio de 2023, durante una presentación de The Eras Tour en Misuri —sede del equipo de los Kansas City Chiefs— Kelce intentó entregarle una pulsera de la amistad, un gesto habitual entre fans para intercambiar números de teléfono.
Aunque no logró dársela en persona, luego relató la anécdota en su podcast, y a Swift le pareció un gesto encantador. Desde ese momento, Kelce la invitó a un partido, donde finalmente se conocieron. Con el tiempo, la cantante comenzó a asistir a varios partidos de su novio y desarrolló amistad con la esposa del quarterback Patrick Mahomes.
Su relación se consolidó a fines de 2023, tras celebrar Año Nuevo juntos y protagonizar besos públicos en el campo luego de victorias importantes de los Chiefs, incluido el Super Bowl. A dos años de aquel primer intento con la pulsera, la pareja anunció su compromiso el 26 de agosto.