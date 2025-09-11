Secciones
EspectáculosFamosos

Taylor Swift ya sabe dónde va a casarse: así es su enorme mansión costera en Rhode Island

La casa pertenecía a una filántropa que solía organizar fiestas y encuentros de artistas en el lugar.

De un lado, la propiedad de Taylor Swiftestá rodeada de árboles altos que le dan más privacidad y, del otro, tiene un acantilado artificial de piedras que la alejan de los paseantes. De un lado, la propiedad de Taylor Swiftestá rodeada de árboles altos que le dan más privacidad y, del otro, tiene un acantilado artificial de piedras que la alejan de los paseantes.
Hace 1 Hs

Taylor Swift se casa con Travis Kelce y todos están pendientes de cada detalle de los preparativos. Ya se conoció el impresionante anillo con el que el jugador del Kansas City Chiefs le propuso matrimonio y ahora se conoció el lugar que habrían elegido para la boda. Según trascendió, la pareja se casaría en un icónico sitio cargado de simbología para la cantante.

La inesperada invitación de Colapinto a Taylor Swift y Travis Kelce tras el anuncio de su boda

La inesperada invitación de Colapinto a Taylor Swift y Travis Kelce tras el anuncio de su boda

La sección de entretenimiento y sociales del New York Post, Page Six, fue la encargada de levantar la noticia. Según se publicó en el periódico, la pareja ya habría organizado los primeros festejos. Además del lugar, se soltó una fecha estimativa en la que Swift y Kelce recibirían a sus allegados, entre ellos, a grandes figuras del espectáculo, la música y el deporte estadounidense.

La mansión de Taylor Swift se viste de fiesta

No es la primera vez que Taylor Swift usa su mansión en Watch Hill para hacer una gran fiesta privada. La enorme casa blanca sobre una colina de Rhode Island sería el sitio elegido para celebrar el próximo verano. Page Six anunció que es allí donde los comprometidos darían el sí con una ceremonia íntima.

Según el periódico Elle Decor, la finca costera de Swift cuenta con siete dormitorios con hogares en cada una de ellas. Desde diferentes puntos de la propiedad –de 213 metros de longitud– hay una vista panorámica al mar. Es que la casa se encuentra en una tranquila zona costera, elevada sobre una elevación revestida en piedra que aleja a los transeúntes que circulan por los alrededores.

La casa inspiró la canción “The Last Great American Dynasty” de uno de los últimos álbumes de la cantante. La composición cuenta la historia de Rebekah Harkness, antigua dueña de la mansión y una de las mujeres más ricas de la historia de Estados Unidos. La ex propietaria estaba casada con un hombre millonario y solía organizar grandes encuentros en “Holiday House”, el nombre con el que bautizó a la casa.

Al parecer, Swift no solo planea hacer su fiesta en Rhode Island, sino que también pensó en incorporar a Kelce a su propio espacio. Hace algunos meses, los medios estadounidenses filtraron un permiso de remodelación que la cantante habría solicitado por un equivalente a U$S1.7 millones. La casa de Watch Hill se ampliaría con una habitación de lujo extra grande, lo que parece indicar la construcción de un cuarto matrimonial.

Temas Taylor Swift
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alejandro Sanz confirmó su gira por Argentina en 2026: fechas y ciudades

Alejandro Sanz confirmó su gira por Argentina en 2026: fechas y ciudades

Me ofende: el fuerte descargo de Emilia Mernes con el público de México tras un incómodo momento

"Me ofende": el fuerte descargo de Emilia Mernes con el público de México tras un incómodo momento

Anamá Ferreira desmintió a Martín Tetaz por decir que no usa Tinder y contó el encuentro que tuvieron

Anamá Ferreira desmintió a Martín Tetaz por decir que no usa Tinder y contó el encuentro que tuvieron

Así luce hoy Sol, uno de los personajes más queridos y recordados de Chiquititas

Así luce hoy Sol, uno de los personajes más queridos y recordados de Chiquititas

Así es la mansión de Mauro Icardi y la China Suárez en Estambul: las mejores fotos

Así es la mansión de Mauro Icardi y la China Suárez en Estambul: las mejores fotos

Lo más popular
Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral
1

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ
2

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada
3

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?
4

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson
5

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Mariano Campero: “Cada vez que no gobierna, el peronismo juega al ajedrez de la desestabilización”
6

Mariano Campero: “Cada vez que no gobierna, el peronismo juega al ajedrez de la desestabilización”

Más Noticias
Vuelen Pájaros: la banda tucumana que debuta en el Norte Rock junto a Babasónicos y Airbag

Vuelen Pájaros: la banda tucumana que debuta en el Norte Rock junto a Babasónicos y Airbag

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

¿Quién es El hombre que cae?: la desgarradora historia de la icónica foto que mostró el horror del 11-S

¿Quién es "El hombre que cae"?: la desgarradora historia de la icónica foto que mostró el horror del 11-S

“Los Puesteros” celebrarán 25 años con show especial

“Los Puesteros” celebrarán 25 años con show especial

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral

Comentarios