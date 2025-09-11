Taylor Swift ya sabe dónde va a casarse: así es su enorme mansión costera en Rhode Island

La casa inspiró la canción “The Last Great American Dynasty” de uno de los últimos álbumes de la cantante. La composición cuenta la historia de Rebekah Harkness, antigua dueña de la mansión y una de las mujeres más ricas de la historia de Estados Unidos. La ex propietaria estaba casada con un hombre millonario y solía organizar grandes encuentros en “Holiday House”, el nombre con el que bautizó a la casa.