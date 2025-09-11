Taylor Swift ya sabe dónde va a casarse: así es su enorme mansión costera en Rhode Island

Taylor Swift se casa con Travis Kelce y todos están pendientes de cada detalle de los preparativos. Ya se conoció el impresionante anillo con el que el jugador del Kansas City Chiefs le propuso matrimonio y ahora se conoció el lugar que habrían elegido para la boda. Según trascendió, la pareja se casaría en un icónico sitio cargado de simbología para la cantante.
La sección de entretenimiento y sociales del New York Post, Page Six, fue la encargada de levantar la noticia. Según se publicó en el periódico, la pareja ya habría organizado los primeros festejos. Además del lugar, se soltó una fecha estimativa en la que Swift y Kelce recibirían a sus allegados, entre ellos, a grandes figuras del espectáculo, la música y el deporte estadounidense.
La mansión de Taylor Swift se viste de fiesta
No es la primera vez que Taylor Swift usa su mansión en Watch Hill para hacer una gran fiesta privada. La enorme casa blanca sobre una colina de Rhode Island sería el sitio elegido para celebrar el próximo verano. Page Six anunció que es allí donde los comprometidos darían el sí con una ceremonia íntima.
Según el periódico Elle Decor, la finca costera de Swift cuenta con siete dormitorios con hogares en cada una de ellas. Desde diferentes puntos de la propiedad –de 213 metros de longitud– hay una vista panorámica al mar. Es que la casa se encuentra en una tranquila zona costera, elevada sobre una elevación revestida en piedra que aleja a los transeúntes que circulan por los alrededores.
La casa inspiró la canción “The Last Great American Dynasty” de uno de los últimos álbumes de la cantante. La composición cuenta la historia de Rebekah Harkness, antigua dueña de la mansión y una de las mujeres más ricas de la historia de Estados Unidos. La ex propietaria estaba casada con un hombre millonario y solía organizar grandes encuentros en “Holiday House”, el nombre con el que bautizó a la casa.
Al parecer, Swift no solo planea hacer su fiesta en Rhode Island, sino que también pensó en incorporar a Kelce a su propio espacio. Hace algunos meses, los medios estadounidenses filtraron un permiso de remodelación que la cantante habría solicitado por un equivalente a U$S1.7 millones. La casa de Watch Hill se ampliaría con una habitación de lujo extra grande, lo que parece indicar la construcción de un cuarto matrimonial.