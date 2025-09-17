El Senado ya tiene fecha para revertir los vetos al financiamiento universitario y la emergencia pediátrica

Qué dicen los proyectos en debate

Uno de los vetos que la oposición busca revertir es el de la emergencia pediátrica, impulsada por trabajadores del Hospital Garrahan. La norma establece por un año la prioridad presupuestaria para la compra de insumos, la recomposición de salarios del personal de salud y la derogación de la resolución 2109/25, que modificó el sistema de residencias médicas. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo anualizado de esta medida asciende a $133.433 millones.