El inédito relato del papa Francisco sobre el cónclave que lo eligió como Sumo Pontífice

“Siguió el escrutinio y Hummes se me acercó, me besó y me dijo: ‘no te olvides de los pobres’. Y yo me quedé pensando ahí, pobres, pobres... ¡San Francisco! Y ahí me vino el nombre”, reveló el papa Francisco en la nota que le dio a Nelson Castro con respecto al nombre que eligió tras ser elegido como líder de la Iglesia Católica.