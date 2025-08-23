Números de éxito: el programa "sorpresa" de Mario Pergolini que registró un rating inesperado

El ciclo de eltrece arrancó con un piso de 4.9 puntos y tras el segmento de apertura con diferentes secciones, el conductor se puso manos a la obra. Mientras la banda musicalizaba a pedido de los comensales, los periodistas se refirieron a varios temas de actualidad. “Vamos a tener nuestro primer viernes culinario y si el número nos acompaña lo continuamos. Yo cocino todos los días en mi casa pero no me gusta que vengan y prueben”, confesó el ex-CQC. El rating se mantuvo entre los 3.8 y 5 puntos.