Números de éxito: el programa "sorpresa" de Mario Pergolini que registró un rating inesperado

Los números de audiencia de "Otro día perdido" mejoraron progresivamente con el avance de la semana, y este viernes registró una cifra inesperada. Este día cuenta con la menor cantidad de encendidos de TV, sin embargo, una inesperada edición le dio una gran recepción por parte del público. Mientras que "La Voz" repuntó tras un comienzo poco concurrido.
Los viernes son días más complicados para la Tv, por lo que las estrategias para mantener buenos números deben ser ingeniosas. Telefe apostó por una edición extra de La Voz Argentina y los viajes de Marley por el mundo. Mientras que desde El Trece, Guido Kazcka y Mario Pergolini atraen a la audiencia con propuestas nuevas, y una de ellas sorprendió a los espectadores.
Los números de Guido Kaczka
Guido Kazcka marcó el inicio de la noche de Eltrece con "Buenas noches familia" y un piso de 4,8 puntos, según detallaron desde La Nación. En el programa en que el conductor le da la oportunidad a los participantes de ganar dinero por sus talentos, Kazcka llegó a concluir la emisión con unos 6.1 puntos de rating.
Cifras récord para La Voz
A las 21:30, comenzaba La Voz Argentina con un piso más que considerable. 7.1 puntos marcaba el último "round" de los "knockouts", donde el jurado debe elegir entre dos de participantes de su mismo equipo que interpretan canciones diferentes. Violeta Lemo se quedó en el "team" Soledad; Nicolás Behringer sigue con Luck Ra; Giuliana Puccioni continúa con Lali Espósito y los Miranda! decidieron que Lisandro Domínguez superaría victorioso esta etapa.
Los inesperados números de Pergolini
En el turno de El Trece, Mari Pergolini sorprendió con un look descontracturado y una emisión completamente distinta a lo habitual en "Otro día perdido". El "late night show" dejó de lado el rol de conductor para convertirse en chef y cocinó en vivo para sus invitados especiales, Luciana Guena y a Gastón Edul, un risotto.
El ciclo de eltrece arrancó con un piso de 4.9 puntos y tras el segmento de apertura con diferentes secciones, el conductor se puso manos a la obra. Mientras la banda musicalizaba a pedido de los comensales, los periodistas se refirieron a varios temas de actualidad. “Vamos a tener nuestro primer viernes culinario y si el número nos acompaña lo continuamos. Yo cocino todos los días en mi casa pero no me gusta que vengan y prueben”, confesó el ex-CQC. El rating se mantuvo entre los 3.8 y 5 puntos.
La marca máxima se la llevó la Voz Argentina con una diferencia clara. El reality registró unos 11.9 puntos en la etapa final de los "Knockouts". Mientras que Pergolini pudo mejorar los números con una semana que llegó a igualar el rating del estreno de "Otro día perdido". En la ocasión del viernes, aunque no fueron los números más destacados, logró mantener la racha que había establecido.