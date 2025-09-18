Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

Los investigadores dijeron que el fallecido, cuyo nombre se mantiene en reserva para mantener en secreto la identidad de la pequeña, pese a la presentación que hizo su hijo en la seccional 9ª, nunca dejó de presentarse en el aserradero donde trabajaba. También, en base a los testimonios recogidos en el barrio donde vivía el hombre, no hubo problemas entre los miembros de la familia. “Hasta aquí no pudimos encontrar ni un testimonio que nos avise de algún tipo de conflicto entre ellos”, sostuvo una fuente policial. Al cierre de esta edición, los pesquisas continuaban entrevistando a los parientes del hombre que fue encontrado sin vida.