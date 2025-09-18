Hallan sin vida a un acusado de abusar de su nieta

Las autoridades investigan la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado ayer. En caso de que se confirme que se haya tratado de un homicidio, el móvil podría haber sido un abuso sexual. La víctima, el abuelo que fue denunciado por sus familiares dos días antes de que perdiera la vida. El autor, hasta el momento se desconoce, pero varios de sus parientes quedaron en la mira de los investigadores.
Este caso quedó al descubierto ayer cerca del mediodía. Unos niños que jugaban a la pelota descubrieron el cuerpo de un hombre de 60 años debajo de un árbol del predio ubicado en la esquina de Pellegrini y Lavaisse, al sur de la capital. Los vecinos llamaron a las autoridades y en cuestión de minutos, el lugar se pobló de efectivos policiales.
“Los chicos salieron corriendo espantados. Jamás se imaginaron que ese bulto que observaron era el cuerpo de un hombre. Se llevaron el susto de sus vidas”, indicó María del Carmen de Figueroa, vecina. “La verdad es que no escuchamos nada extraño. No hubo tiros o cualquier otra situación que nos permitiera pensar que algo malo había ocurrido”, agregó la vecina en una entrevista con LA GACETA.
La primera impresión que se llevaron los pesquisas es que el crimen no se habría registrado en ese sitio, sino que el cuerpo había sido arrojado allí. No había rastros de sangre ni el lugar parecía haber sido escenario de un hecho de violencia.
Denuncia
El fiscal Carlos Sale dispuso que los hombres de Homicidios, al mando de los comisarios Susana Monteros, Juana Estequiño, Diego Bernachi y Miguel Carabajal, comenzaran a realizar las primeras averiguaciones. El primer detalle que encontraron es que la víctima había sido denunciada el lunes de haber abusado de su nieta, aunque no trascendieron más detalles sobre ese caso en particular.
Los investigadores dijeron que el fallecido, cuyo nombre se mantiene en reserva para mantener en secreto la identidad de la pequeña, pese a la presentación que hizo su hijo en la seccional 9ª, nunca dejó de presentarse en el aserradero donde trabajaba. También, en base a los testimonios recogidos en el barrio donde vivía el hombre, no hubo problemas entre los miembros de la familia. “Hasta aquí no pudimos encontrar ni un testimonio que nos avise de algún tipo de conflicto entre ellos”, sostuvo una fuente policial. Al cierre de esta edición, los pesquisas continuaban entrevistando a los parientes del hombre que fue encontrado sin vida.
Mientras los investigadores de Homicidios hacían su trabajo, los peritos del Equipo Científico de Investigación fiscal analizaban el lugar donde fue hallado el cuerpo. Buscaban determinar si falleció allí o si fue arrojado en ese lugar.
Por otra parte, el fiscal Sale dispuso que el cuerpo sea sometido a una pericia para que se determine la causa de la muerte. En principio, según informaron fuentes judiciales y policiales, presentaba una herida sangrante en la cara que no habría sido mortal.