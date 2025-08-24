Prisión preventiva para un hombre acusado de abuso sexual en la vía pública

Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal Carlos Berarducci solicitó la prisión preventiva por 90 días, argumentando el riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación. "Fue encontrado al límite con Santiago del Estero, con dinero, lo que nos hace presumir que tenía intenciones de mantenerse oculto", explicó. Berarducci, quien también mencionó que las víctimas se encuentran atemorizadas y que aún restan medidas clave, como sus declaraciones en Cámara Gesell.