Prisión preventiva para un hombre acusado de abuso sexual en la vía pública

Un hombre, de 51 años y oriundo de Lamadrid, fue imputado y puesto en prisión preventiva por al menos tres casos de abuso sexual en la vía pública, tras una audiencia oficial celebrada este domingo.
La detención se produjo luego de que un video, que se volvió viral, lo mostrara tocando inapropiadamente a una adolescente en la zona de avenida Mitre y Mate de Luna, en la capital provincial. El acusado fue capturado en una zona rural, cerca del límite con Santiago del Estero, en un lugar conocido como Las Ánimas.
La detención del hombre ocurrió el viernes por la tarde, alrededor de las 17, y en el momento del arresto llevaba consigo una suma de dinero, lo que, según la fiscalía, sugiere la posible intención de fuga.
La Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual 3, a cargo de Ignacio López Bustos, le atribuyó tres hechos ocurridos este año. Además del caso de la adolescente, otras dos mujeres lo denunciaron al reconocerlo en el video difundido.
Los hechos imputados
- 4 de marzo: una joven denunció haber sido tocada inapropiadamente al ingresar a su domicilio.
- 28 de julio: una mujer fue abordada y tocada en sus partes íntimas mientras se dirigía a su trabajo.
Caso más reciente: el video viral muestra al hombre tocando a una adolescente cuando ingresaba a un edificio con su madre.
Prisión preventiva
La calificación legal atribuida es la de presunto autor del delito de abuso sexual simple, cometido en tres oportunidades, en concurso real.
Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal Carlos Berarducci solicitó la prisión preventiva por 90 días, argumentando el riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación. "Fue encontrado al límite con Santiago del Estero, con dinero, lo que nos hace presumir que tenía intenciones de mantenerse oculto", explicó. Berarducci, quien también mencionó que las víctimas se encuentran atemorizadas y que aún restan medidas clave, como sus declaraciones en Cámara Gesell.
El juez, al analizar la situación, hizo lugar parcialmente al pedido fiscal y ordenó la prisión preventiva por 45 días, mientras la causa continúa su curso.