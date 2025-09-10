Dos rugbiers mendocinos son investigados por la Justicia chilena por abuso sexual

La Justicia de Chile está investigando a dos rugbiers mendocinos acusados de haber abusado sexualmente a dos jóvenes en agosto de 2024 mientras jugaban en la primera división de un club chileno. El miércoles 3 de septiembre fueron detenidos en Mendoza por la Policía Federal y en los próximos días serán sometidos a una audiencia para confirmar o rechazar el pedido de extradición realizado por el país vecino.
El hecho habría ocurrido en agosto de 2024 en la ciudad de Santiago, Chile. Los rugbiers, Enzo Falaschi y Matías Morales, jugaban en la primera división chilena del Club Stade Français. Según reportó el medio local MDZ, el 4 de agosto ambos habrían salido a bailar a un boliche junto a otros compañeros y algunas jugadoras de hockey.
A la salida de la fiesta, dos de las atletas se dirigieron junto a tres rugbiers, incluidos Morales y Falaschi, a un departamento en la comuna de Vitacura. Las víctimas denunciaron que consumieron alcohol en ese lugar y que luego fueron abusadas sexualmente.
La semana pasada el juez Leopoldo Rago Gallo, subrogante del Juzgado Federal N°1 de Mendoza, dictó la prisión preventiva y emitió un pedido de captura internacional, solicitud que fue respaldada por el Cuarto Juzgado de Garantías de Santiago, Chile. Apenas quedó firme la resolución, efectivos de la PFA detuvieron a Falaschi y a Morales mientras salían de un gimnasio.
Ambos fueron alojados en el Centro de Detención Judicial Unidad N°32 en la ciudad de Mendoza. Sin embargo, hay una orden para que sean trasladados a la cárcel federal de Cacheuta. Tras formalizarse su detención la Justicia de Chile realizó un pedido de extradición para que los rugbiers cursen el proceso en el país de origen del legajo.
Según informó el diaria Los Andes, en los próximos días se fijaría la fecha para que los detenidos afronten un juicio de extradición que se realizará en los Tribunales Federales de Mendoza.
Enzo Falaschi es representado por las abogadas Anahí y Gemina Venier; Matías Morales por los letrados Francisco Castro y Federica Mazzola; en tanto que el fiscal federal Fernando Alcaraz representa el interés por la extradición. Durante la audiencia los rugbiers no serán juzgados por los delitos endilgados, sino que las partes discutirán el pedido y si es correcto en relación a las leyes y tratados vigentes entre ambos países.
Los tres defensores adelantaron que se opondrán al pedido de extradición de sus pupilos. “No creemos que Chile sea un lugar seguro para que Enzo transite un proceso de este tipo, teniendo en cuenta los recientes episodios de violencia entre argentinos y chilenos”, dijo Anahí Venier haciendo referencia a los violentos incidentes durante el partido de Independiente contra Universidad de Chile.
“En este caso se los formalizó, se dictó una orden detención en ausencia de los acusados que no pudieron ejercer el derecho a defensa. En Argentina un chileno no hubiera tenido ese tipo de trato. Nosotros vamos a plantear que no se cumple el criterio de reciprocidad”, sostuvo Castro en diálogo con el medio Los Andes.
Antecedente
Según consignó La Nación, Falaschi ya había sido acusado en Mendoza como parte de una supuesta violación grupal de rugbiers, a raíz de una denuncia que presentó una joven de 24 años en diciembre de 2016.
La víctima relató que había asistido a una fiesta en una casa de Chacras de Coria, en el departamento de Luján de Cuyo en la madrugada del 23 de diciembre de 2016. En su denuncia contó que ingresó a una habitación donde tuvo relaciones con uno de los jugadores y que, luego, otros deportistas entraron a la habitación cuando ella se encontraba inconsciente. “Al despertar al día siguiente, no recordaba lo ocurrido, pero gracias al testimonio de allegados pudo reconstruir la historia. Allí se enteró que había cinco presuntos involucrados”.
Inicialmente cinco rugbiers fueron imputados por abuso sexual agravado con acceso carnal y dos fueron sobreseídos, entre ellos Falaschi. El fiscal de instrucción Hernán Ríos había asegurado que ninguno de los dos fueron ubicados en la habitación donde ocurrió la presunta violación. En mayo de 2018 todos fueron sobreseídos.