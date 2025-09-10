Dos rugbiers mendocinos son investigados por la Justicia chilena por abuso sexual

La víctima relató que había asistido a una fiesta en una casa de Chacras de Coria, en el departamento de Luján de Cuyo en la madrugada del 23 de diciembre de 2016. En su denuncia contó que ingresó a una habitación donde tuvo relaciones con uno de los jugadores y que, luego, otros deportistas entraron a la habitación cuando ella se encontraba inconsciente. “Al despertar al día siguiente, no recordaba lo ocurrido, pero gracias al testimonio de allegados pudo reconstruir la historia. Allí se enteró que había cinco presuntos involucrados”.