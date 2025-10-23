El legislador "Pepe" Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la "soberbia y la mediocridad"

El legislador también criticó haber recibido "faltas de respeto de personajes ignorantes que se creen estrategas", al advertir que estos sectores podrían llevar a "La Libertad Avanza Tucumán a una derrota segura". A pesar de su salida, Seleme reivindicó el trabajo de algunos dirigentes dentro del espacio, y mencionó a Manu Guisone, Federico Pelli, Soledad Molinuevo y Celina Moisa como "excelentes personas, comprometidas con las ideas de la libertad".