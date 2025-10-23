Secciones
El legislador "Pepe" Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la "soberbia y la mediocridad"

El parlamentario denunció que el espacio, en Tucumán, se convirtió en "un grupito cerrado, mediocre y lleno de soberbia, más preocupado por las fotos y los cargos que por militar las ideas de la libertad".

José Seleme.
Hace 1 Hs

El legislador José "Pepe" Seleme anunció formalmente su alejamiento del espacio "La Libertad Avanza Tucumán", al acusar a la dirigencia provincial de "soberbia, mediocridad y falta de compromiso" con el proyecto político del presidente Javier Milei.

Seleme, quien se había aliado al espacio desde su banca en la Legislatura, expresó su descontento en un comunicado donde afirmó que su salida no se debe a un cambio de ideas, sino al "mal manejo" del espacio a nivel local.

"No me voy por capricho ni porque haya cambiado de ideas. Sigo creyendo en la lucha que encabeza Javier Milei, pero lo que pasa acá, en Tucumán, es otra historia", declaró el legislador.

"Más preocupados por las fotos y los cargos"

Seleme denunció que el espacio local se convirtió en "un grupito cerrado, mediocre y lleno de soberbia, más preocupado por las fotos y los cargos que por militar las ideas de la libertad". Además lamentó que se hayan "olvidado del proyecto, se olvidaron del cambio y se olvidaron de los tucumanos".

El legislador también criticó haber recibido "faltas de respeto de personajes ignorantes que se creen estrategas", al advertir que estos sectores podrían llevar a "La Libertad Avanza Tucumán a una derrota segura". A pesar de su salida, Seleme reivindicó el trabajo de algunos dirigentes dentro del espacio, y mencionó a Manu Guisone, Federico Pelli, Soledad Molinuevo y Celina Moisa como "excelentes personas, comprometidas con las ideas de la libertad".

También reafirmó su respaldo al presidente Milei y su visión de "libertad económica", al asegurar que seguirá trabajando desde su banca en la Legislatura por una "Tucumán con empleo, infraestructura, transparencia y menos curros políticos". Finalmente, convocó a la militancia a reflexionar y reconstruir el espacio "desde los valores, sin egos ni oportunismos".

Temas Javier Milei TucumánLa Libertad AvanzaJosé SelemeElecciones 2025Gobierno de MileiFederico PelliSoledad Molinuevo
