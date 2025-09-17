Diputados: la oposición logró quórum para debatir los vetos de Milei al Garrahan y las universidades

La oposición logró este miércoles quórum para debatir los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de aumento de financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría, por la crisis en el Hospital Garrahan.
En el inicio de la sesión, Miguel Ángel Pichetto pidió que la votación de los vetos se realice sin debate, lo que generó malestar en el recinto. Tras su planteo, Martín Menem, presidente de la Cámara baja, dispuso que se pase a un breve cuarto intermedio.
En tanto, el jefe del bloque de la Unión Cívica Radical, Rodrigo de Loredo, rechazó la propuesta. "Vamos a volver a rechazar los vetos. Pero así vamos a rechazar esta dinámica, no la vamos a acompañar. Sin debate jamás vamos a compartir", afirmó.
Mientras tanto, en las inmediaciones del Congreso comenzaban a reunirse distintas organizaciones estudiantiles, la CGT, las dos CTA, junto a movimientos sociales y espacios políticos opositores, en el marco de la tercera Marcha Federal Universitaria prevista para las 18. Paralelamente, el Hospital Garrahan lleva adelante un paro de 24 horas, iniciado a las 7 de este miércoles y que se extenderá hasta la misma hora del jueves.
El debate por los vetos al Garrahan y el financiamiento universitario
Este miércoles, la Cámara baja analiza los vetos presidenciales a la Ley de Emergencia Pediátrica y de Residencias (Ley Garrahan) y a la Ley de Financiamiento Universitario.
La oposición busca reunir los votos necesarios para revertir la decisión del Ejecutivo. En ese contexto, se espera una movilización multitudinaria en las inmediaciones del Congreso, impulsada por la CGT, las dos CTA y gobernadores como Axel Kicillof, que respaldan el rechazo a los vetos.
La Ley Garrahan había obtenido 159 votos a favor, 67 en contra y cuatro abstenciones, superando por nueve el mínimo requerido. En tanto, la Ley de Financiamiento Universitario logró un resultado más ajustado: 158 votos positivos, 75 negativos y cinco abstenciones, apenas tres por encima del umbral.
La clave estará en el comportamiento de los aliados de La Libertad Avanza y de los legisladores que se ausentaron en la primera votación. Entre ellos, diputados vinculados a los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), quienes ya manifestaron su respaldo al proyecto de Presupuesto del oficialismo.