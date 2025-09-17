Diputados: la oposición logró quórum para debatir los vetos de Milei al Garrahan y las universidades

Mientras tanto, en las inmediaciones del Congreso comenzaban a reunirse distintas organizaciones estudiantiles, la CGT, las dos CTA, junto a movimientos sociales y espacios políticos opositores, en el marco de la tercera Marcha Federal Universitaria prevista para las 18. Paralelamente, el Hospital Garrahan lleva adelante un paro de 24 horas, iniciado a las 7 de este miércoles y que se extenderá hasta la misma hora del jueves.