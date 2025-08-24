Luciana Geuna sorprendió con una inesperada anécdota sobre Mario Pergolini

La reconocida periodista Luciana Geuna reveló una inesperada anécdota que vincula al conductor de Otro día perdido, Mario Pergolini, en un rol inusual. Esta historia, que rápidamente captó la atención, se enmarca en un contexto de conversación sobre la vida personal y las decisiones familiares, que mostró un lado desconocido del conductor.
Lo que sucedió con Pergolini es un episodio que se remonta a un momento particular en la vida de Geuna y durante la producción de un programa especial. A veces, la ayuda puede surgir de donde menos se espera, incluso de figuras públicas en situaciones extraordinarias.
La inesperada anécdota de Geuna sobre Pergolini
Luciana Geuna, en su participación como invitada en el programa "Otro día perdido", compartió una historia sorprendente que dejó a todos asombrados. Desveló un momento particular con Mario Pergolini que nadie habría imaginado en un principio. Este suceso se dio en el contexto de una charla sobre la edad ideal para "sentar cabeza" y tener hijos, tocando fibras sensibles de la vida familiar. Geuna había mencionado que ya tenía "uno o dos pibes" a los 30 y pico, en un momento de gran exigencia laboral para ella.
La anécdota se remonta a una época en la que la demanda de trabajo era muy alta, tanto para ella como para su esposo, lo que complicaba la organización familiar. Mientras estaba llena de compromisos profesionales, Pergolini surgió como una solución completamente poco convencional para una situación doméstica. El particular episodio ocurrió durante la grabación de un programa especial que la periodista compartía con Jorge Lanata. Fue en ese preciso instante donde el reconocido conductor asumió una tarea que trascendía por completo su habitual desempeño televisivo.
Mario Pergolini, el "Babysitter" improvisado
Geuna relató que en aquel entonces tenía una beba recién nacida y un niño de tres años, lo que hacía aún más desafiante la situación laboral. Ante la necesidad de atender sus obligaciones durante el programa, confió a su hijo mayor directamente a Mario Pergolini con un simple y conciso "Te lo dejo". La beba, por su parte, fue cuidada por una amiga que la acompañaba en ese momento, dividiendo así las responsabilidades.
La revelación de Geuna generó un considerable asombro entre los presentes en "Otro día perdido" y, sin duda, entre el público, por lo insólito y entrañable de la situación. Ante el relato, Mario Pergolini respondió con su característico humor, bromeando sobre sus diversas ocupaciones fuera de la televisión. "Cuando no estuve en la tele de qué creés que laburaba", comentó el conductor, dejando entrever con una pizca de ironía su inesperado rol de "babysitter" en aquel entonces.