A qué se dedica Dolores, la esposa perfil bajo de Mario Pergolini: están juntos hace 35 años

Desde 1990, Dolores Galán ha sido un pilar fundamental en la vida de Mario Pergolini. Aunque se mantiene alejada de los medios, su presencia constante y discreta fue clave en el camino personal y familiar del actual conductor de "Otro día perdido".
La pareja, que lleva más de tres décadas junta, construyó una relación sólida basada en la privacidad, el respeto mutuo y el apoyo incondicional. Juntos tienen tres hijos, Tomás, Matías y Valentina, quienes, a pesar de seguir sus propios rumbos, heredaron la vena creativa y la pasión por la comunicación.
Alejada de los medios: quién y a qué se dedica Dolores Galán, la esposa perfil bajo de Mario Pergolini
Dolores Galán, psicóloga de profesión, conoció a Mario Pergolini cuando tenía 18 años, ocho años menor que él, justo cuando la carrera del periodista en los medios comenzaba a despegar. Su relación se consolidó rápidamente, y desde entonces fue su compañera de vida.
A lo largo de los años, Dolores eligió mantenerse al margen de la vida pública, enfocándose en su carrera y en la privacidad familiar. Esta decisión no fue una simple renuncia a la fama, sino una afirmación de su carácter firme y reservado. Pergolini, con su humor habitual, reconoció la influencia de su esposa, revelando que fue ella quien lo instó a buscar ayuda profesional en momentos difíciles. "Mi mujer me dijo que estaba insoportable y que necesitaba hablar con alguien", contó.
En una nota con Perros de la calle, por Urban Play, el conductor decía sobre su familia: “No somos la familia perfecta y confieso que tardé en entenderlo. Porque todo el tiempo estás en un momento de construcción… Las familias van modificándose. Incluso el concepto que uno tiene de familia“.
¿Cómo se conocieron Mario Pergolini y su esposa, Dolores Galán?
Mario Pergolini conoció a Dolores Galán, cuando daba sus primeros pasos en la radio Rock & Pop y en televisión. Se vieron en una reunión de amigos en común y hablaron durante toda la noche. El flechazo lo animó a invitarla a salir y enseguida concretaron la primera cita. De eso hace 35 años. Se casaron en 1990 y tienen tres hijos, Tomás, Matías y Valentina.
Alguna vez Mario reveló que nadie apostaba por la pareja. “Parecía que veníamos de mundos diferentes, ella hija de médicos, estudiante de psicología, y yo con una vida… Un poco más desordenada. Cuando uno se casa piensa que es para toda la vida, pero no sé si es tan consciente de que puede ser para toda la vida. Con los años ella se modificó, yo me modifiqué, las situaciones se fueron modificando. Es una vida de progreso", contó.