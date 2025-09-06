A qué se dedica Dolores, la esposa perfil bajo de Mario Pergolini: están juntos hace 35 años

A lo largo de los años, Dolores eligió mantenerse al margen de la vida pública, enfocándose en su carrera y en la privacidad familiar. Esta decisión no fue una simple renuncia a la fama, sino una afirmación de su carácter firme y reservado. Pergolini, con su humor habitual, reconoció la influencia de su esposa, revelando que fue ella quien lo instó a buscar ayuda profesional en momentos difíciles. "Mi mujer me dijo que estaba insoportable y que necesitaba hablar con alguien", contó.