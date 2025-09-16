Secciones
Gustavo Cordera rompió el silencio: sus disculpas en el programa de Mario Pergolini

La cancelación fue debida a comentarios polémicos del cantante en una charla con estudiantes.

Hace 2 Hs

Una década atrás, Gustavo Cordera obtuvo la etiqueta social más temida de los últimos tiempos, fue "cancelado". Se lo denominó así a causa de una charla que dio frente a alumnos de una escuela de periodismo, y sus comentarios sobre el género femenino escandalizaron en ese entonces al público. 

Aunque pasaron los años, el cantante nunca mostró un mea culpa ni disculpas en público, sin embargo, en su entrevista en Otro Día Perdido, conducido por Mario Pergolini, aprovechó para abrirse sobre el tema. "Hay una herida por cerrar y quiero hacerlo hoy porque es muy importante para mí decirlo”, así comenzó el cantante con sus disculpas públicas.

Gustavo Cordera pidió disculpas por los dichos que lo llevaron a ser cancelado

El cantante comenzó dando su versión diciendo que hace casi diez años, tuvo "la desgracia y el desacierto de decir algo en un momento y lugar inapropiados". El artista, que reflexionó sobre el impacto de sus palabras, admitió: “Dije algo en un momento histórico y en un lugar de una manera desubicada, de una manera que lastimó a mucha gente”. Reconociendo el daño causado, expresó su deseo de “cerrar esa herida definitivamente” con una disculpa pública. Sus palabras, que buscaban sanar, fueron un reconocimiento del dolor que había provocado sin intención.

El cantante afirmó que su intención nunca fue herir a nadie, ya que, como compositor, ve las canciones como “justamente puentes para que las partes se junten, para integrar, para que las heridas sanen”. Aunque no esperaba el perdón inmediato, ya que cada persona tiene sus propios tiempos para procesar, sí quería pedir disculpas de manera sincera. Como él mismo expresó, “No le voy a pedir a la gente que me perdone... pero sí quería pedir disculpas”. Con este gesto, buscó rectificar el pasado y seguir adelante con un nuevo entendimiento.

¿Por qué había sido “cancelado” Gustavo Cordera?

Comentarios