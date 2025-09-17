Secciones
Marcelo Tinelli vuelve a la pantalla: ¿un stream con el estilo clásico de VideoMatch?

El estreno de esta propuesta se pautó para el martes 23 de septiembre a las 20 horas, y se transmitirá por la señal Carnaval Stream.

Marcelo Tinelli vuelve a la pantalla: ¿un stream con el estilo clásico de VideoMatch?
Hace 1 Hs

Marcelo Tinelli retorna al mundo mediático con un nuevo y ambicioso proyecto. El reconocido conductor desembarca en el universo del streaming con un ciclo llamado "Estamos de Paso". El estreno de esta propuesta se pautó para el martes 23 de septiembre a las 20 horas, y se transmitirá por la señal Carnaval Stream. Con esta iniciativa, Tinelli busca revivir el espíritu inconfundible de "VideoMatch" de los años noventa.

A sus 65 años y con una trayectoria que supera las cuatro décadas en el medio, Tinelli manifiesta un gran entusiasmo por este nuevo desafío. Él mira hacia el futuro con esta apuesta, pero mantiene una fuerte conexión con la nostalgia que trascendió generaciones. El desafío central consiste en adaptar la reconocida fórmula televisiva a las exigencias y sensibilidades de la época presente.

El regreso al estilo de VideoMatch

Marcelo Tinelli expresa una alegría y adrenalina comparables a las que sentía cuando comenzó con "VideoMatch" en sus inicios. Él describe una sensación de anticipación, reconociendo no saber con certeza el rumbo preciso que tomará el programa. La audiencia solicita con insistencia el retorno al humor distintivo de "VideoMatch" de los noventa. El conductor insiste en que ese mismo espíritu es el que su equipo busca revivir mediante la plataforma de streaming.

El título del programa, "Estamos de Paso", constituye un sentido homenaje a su gran amigo Federico Ribero. Aquel amigo solía repetir esta frase como un mantra vital, y Marcelo la adoptó como una verdadera filosofía de vida profesional. El presentador aborda este momento de su carrera con la intención de cumplir metas aún pendientes. Él se sostiene en el profesionalismo por cada tarea que emprende y en la fórmula ineludible de encarar todo con buen humor.

El equipo y el nuevo formato del stream

Para este nuevo ciclo, Marcelo reunió un elenco diverso que combina caras conocidas y familiares. Su primo Luciano El Tirri, junto a sus hijas Cande y Juanita Tinelli, integran el grupo de colaboradores. Marcelo justifica la participación de sus hijas, señalándolas como "las más picantes" del conjunto por su carácter frontal.

Completan el equipo figuras como Pachu Peña, Sebastián Almada, Fede Bal y el imitador Iván Ramírez. También se unen Sabrina Rojas y Carla Conte, brindando perfiles femeninos fuertes al humor del programa. Federico Hoppe, un colaborador histórico, se encarga de la producción general de este prometedor proyecto.

El conductor busca regresar a las raíces del humor que lo caracterizó, pero ajustándose a la realidad del año 2025. Marcelo percibe el streaming como una oportunidad para una mayor espontaneidad, sin la presión constante que implica el rating televisivo. Además, confirma que abordará la política con humor, siguiendo la tradición establecida por "VideoMatch" en sus diferentes etapas.

