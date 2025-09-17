Marcelo Tinelli vuelve a la pantalla: ¿un stream con el estilo clásico de VideoMatch?

El regreso al estilo de VideoMatch

Marcelo Tinelli expresa una alegría y adrenalina comparables a las que sentía cuando comenzó con "VideoMatch" en sus inicios. Él describe una sensación de anticipación, reconociendo no saber con certeza el rumbo preciso que tomará el programa. La audiencia solicita con insistencia el retorno al humor distintivo de "VideoMatch" de los noventa. El conductor insiste en que ese mismo espíritu es el que su equipo busca revivir mediante la plataforma de streaming.