VIDEO. Guillermina Valdés reveló detalles inéditos sobre su separación de Marcelo Tinelli

Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli pusieron fin a su relación en 2022, después de casi nueve años juntos. Aunque la ruptura fue de común acuerdo y en buenos términos, recientemente la modelo decidió aclarar algunos rumores que surgieron en torno a la separación de bienes.
En diálogo con el programa Puro Show (El Trece), la ex jurado del Bailando respondió sobre el departamento de la Torre Leparc, lugar en el que actualmente vive con su hijo. "¿Qué me dejó? Hay un error acá", corrigió, visiblemente incómoda, y luego explicó: "El departamento lo compramos entre los dos, no es que me quedó nada. Yo puse mis ahorros y él puso la otra parte".
Además, fue tajante sobre las versiones de una supuesta división patrimonial: "No dividimos nada, no hubo nada de eso. El departamento en el que yo vivo con mi hijo Lorenzo, lo compramos entre los dos", insistió.
La polémica entorno a la separación de Valdés y Tinelli
Tras la entrevista, el conductor del ciclo, Pampito Perelló Aciar, agregó que la propiedad en cuestión fue motivo de tensiones durante la relación. "Ellos vivían en departamentos separados, él arriba y ella debajo en la misma torre. Cuando se separan, Marcelo quiso comprarle parte del departamento que ella ocupaba pero le ofreció una suma que no le pareció conveniente, ya que con ese dinero no llegaba a comprar otro en la zona", detalló.
Por su parte, Matías Vázquez aportó otro dato sobre la ruptura: "Marcelo sufrió la separación y tenía miedo de cruzarse a su ex en el edificio. Cambió horarios de entrenamiento en el gimnasio y salía por otra puerta con tal de no verla", reveló.