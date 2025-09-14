Secciones
Suscribite
Ingresar
LA GACETA Literaria
Las caras de Francella, nuestro cubo Rubik
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
Por
Daniel Dessein
Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Tucumán
Guillermo Francella
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Guillermo Francella: “Homo argentum no habla solo de los argentinos o de los porteños”
Lo más popular
Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres
Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana
Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”
Dimes y diretes de la Expo Agroganadera: una noche en la que primó la concordia
Siempre dijimos que el Estado es responsable del femicidio de Paola”
Se “motouberiza” el transporte público
Más Noticias
Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres
Se “motouberiza” el transporte público
Dimes y diretes de la Expo Agroganadera: una noche en la que primó la concordia
Siempre dijimos que el Estado es responsable del femicidio de Paola”
Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”
Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana
Acusan a un comisionado de conducir alcoholizado
La magnífica resurrección de una casa que parecía condenada a la piqueta
Comentarios
Navegá sin límites por $134 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más