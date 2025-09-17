Secciones
"Me siento completamente vulnerada": Flor Jazmín Peña tomará acciones legales tras los comentarios de su ex

Agustín Franzoni insinuó públicamente que poseía fotografías íntimas de ella y que, en un futuro, podría venderlas.

Hace 1 Hs

La bailarina Flor Jazmín Peña, pareja de Nico Occhiato, expresó su profunda indignación ante las recientes declaraciones de su ex, Agustín Franzoni. El influencer insinuó públicamente que poseía fotografías íntimas de ella y que, en un futuro, podría venderlas. Estas afirmaciones han provocado una fuerte reacción en la bailarina.

A través de un mensaje enviado a Ángel de Brito, Flor Jazmín Peña manifestó sentirse "completamente vulnerada" por los comentarios de Franzoni. Ante esta situación, la bailarina anunció que tomará acciones legales contra su expareja para defender su privacidad y su integridad.

¿Cuál fue la reacción de Flor Jazmín Peña?

La bailarina Flor Jazmín Peña expresó su total vergüenza y frustración por la situación. No puede creer que nadie haya detenido el comentario de su expareja, ni que se haya usado la cortina del programa donde ella trabaja para identificarla. Además, le duele profundamente que todos, incluso las mujeres en el set, se hayan reído de lo que considera una burla a su intimidad.

Peña también manifestó su angustia al pensar que sus padres se enteren de la situación. Para ella, es horrible tener que hablar de algo tan íntimo solo porque alguien hizo un chiste en público. La bailarina percibe las palabras de su ex como una amenaza directa, ya que él afirmó tener videos privados de ella y la posibilidad de hacer lo que quiera con ellos.

Ante la gravedad del asunto, Flor confirmó que recurrirá a la Justicia.“No me va a quedar otra que llamar a un abogado. No puedo creer que tenga que hacer esto por un ex, pero no me puedo quedar de brazos cruzados esperando que no haga nada”.

Flor Jazmín y Nico Occhiato con "Nadie dice Nada" en Tucumán

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la web oficial del Teatro Mercedes Sosa. Los precios por sector son:

Pullman B: $ 35.500

Pullman A: $ 45.500

Platea B: $ 55.500

Platea A: $ 65.500

Palco: $ 55.500

Según lo indica la página, los precios no incluyen los gastos de gestión por internet, que se detallarán al momento de la compra. La gira de Nadie Dice Nada se consolida como un espectáculo de referencia. Y Tucumán será una de sus próximas paradas.

