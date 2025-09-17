"Me siento completamente vulnerada": Flor Jazmín Peña tomará acciones legales tras los comentarios de su ex

Peña también manifestó su angustia al pensar que sus padres se enteren de la situación. Para ella, es horrible tener que hablar de algo tan íntimo solo porque alguien hizo un chiste en público. La bailarina percibe las palabras de su ex como una amenaza directa, ya que él afirmó tener videos privados de ella y la posibilidad de hacer lo que quiera con ellos.