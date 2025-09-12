Récord en Tucumán: “Nadie Dice Nada”, de Luzu TV, agotó dos funciones en minutos en el Mercedes Sosa

El fenómeno de “Nadie Dice Nada”, el programa estrella de Luzu TV, desembarca en Tucumán y ya marcó un récord en el Teatro Mercedes Sosa: las entradas para las primeras dos funciones (habrá una tercera) se agotaron en minutos, lo que genró un verdadero furor entre los fanáticos.
“En 11 años de historia del teatro nunca nos había pasado algo así. Hemos agotado funciones en el día, pero nunca tan rápido. La segunda función se agotó en apenas ocho minutos. Nos sorprendió a todos, a ellos y a nosotros”, confesó el presidente del teatro, Raúl Armisén.
El éxito fue tal que se debió reforzar el sistema de ventas online. “La primera tanda de tickets hizo caer la página. Tuvimos que multiplicar 80 veces la potencia de los servidores de la boletería virtual para sostener la demanda. Realmente es un fenómeno”, remarcó el directivo.
Armisén destacó además que la convocatoria no se limita a Tucumán. “Se acercan fans de Catamarca, de Santiago y de otras provincias. Por eso decidimos mantener la venta online y no solo en ventanilla”, explicó.
El titular del Mercedes Sosa reconoció que al principio dudó sobre llevar el formato al teatro, pero la reacción de su hija lo convenció. “Cuando me hicieron la propuesta no estaba convencido. Se lo conté a mi hija y me dijo: ‘Papá, estás loco, deciles que sí ya’. Y tenía razón”, relató entre risas.
Con entradas que van desde los 30.000 a los 60.500 pesos, el espectáculo se suma a una cartelera que en las últimas semanas incluyó artistas de renombre y que prepara shows como Los Nocheros, Patricia Sosa, Miguel Mateos, Noelia Pace y el Oficial Gordillo.
“El público nos guía. La diversidad de propuestas es lo que hace al Mercedes Sosa un espacio para todos. Tucumán merece poder disfrutar de un teatro con esta amplitud y con shows de calidad”, cerró Armisén.