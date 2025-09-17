Secciones
EspectáculosFamosos

"Va a ser papá": la impactante predicción sobre el futuro de Nico Vázquez

La separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi sigue dando que hablar. En Mujeres Argentinas, Pitty la Numeróloga sorprendió al revelar que el actor atraviesa un cierre de ciclo y que en los próximos años podría volver a enamorarse, casarse e incluso convertirse en papá.

Va a ser papá: la impactante predicción sobre el futuro de Nico Vázquez "Va a ser papá": la impactante predicción sobre el futuro de Nico Vázquez
Hace 1 Hs

El mundo del espectáculo quedó en shock luego de las revelaciones que se escucharon en Mujeres Argentinas, el ciclo que conduce María Belén Ludueña por la pantalla de Canal Trece. En medio de los rumores por su reciente separación de Gimena Accardi, Nico Vázquez volvió a ser noticia por un inesperado vaticinio que hizo explotar las redes.

Durante el programa, el periodista Gustavo Méndez sorprendió al asegurar que el actor atraviesa un buen momento personal tras la ruptura: “Subió un poco de peso, se lo ve mejor anímicamente después de la separación”, afirmó. Pero el verdadero sacudón llegó cuando tomó la palabra Pitty, la Numeróloga, invitada especial del ciclo.

“Nico Vázquez tiene en su destino el número uno. Es una persona con mucha evolución espiritual. Este año vive un año nueve, de cierre de ciclos. Está terminando una etapa importante de su vida”, explicó la especialista, adelantando que para el actor se viene un período de transformación.

La numeróloga fue más allá y anticipó lo que, según su lectura, se viene para Nico: “En 2026 va a haber grandes cambios. Se abrirá a nuevas experiencias y el amor será protagonista. Incluso podría estar conociendo a alguien nuevo”, lanzó, generando sorpresa en el estudio.

Pero la frase que más repercusión causó fue su predicción sobre el futuro familiar del actor: “Yo creo que en 2027 va a apostar al amor, podría volver a casarse y hasta convertirse en papá. En dos años la vida de Nico va a ser espectacular”, afirmó con contundencia.

Las palabras de Pitty la Numeróloga rápidamente se viralizaron en redes, donde los fanáticos de Nico Vázquez no tardaron en expresar su apoyo y esperanza de verlo feliz nuevamente, tras un período marcado por el dolor y las especulaciones.

Temas Nicolas VazquezGimena Accardi
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Nicki Nicole y Lamine Yamal confirmaron su romance con fotos y corazones en las redes

Nicki Nicole y Lamine Yamal confirmaron su romance con fotos y corazones en las redes

Leandro Paredes apareció con Camila Galante en el teatro y puso fin a los rumores con Evangelina Anderson

Leandro Paredes apareció con Camila Galante en el teatro y puso fin a los rumores con Evangelina Anderson

Lamine Yamal quedó expuesto y mostró que tiene a Nicki Nicole de fondo de pantalla

Lamine Yamal quedó expuesto y mostró que tiene a Nicki Nicole de fondo de pantalla

Lo más popular
¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?
1

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey
2

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias
3

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras
4

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras

Secuestran 44 kilos de cocaína en Tafí del Valle
5

Secuestran 44 kilos de cocaína en Tafí del Valle

Lisandro Catalán: “Es momento para estrechar los vínculos y el diálogo”
6

Lisandro Catalán: “Es momento para estrechar los vínculos y el diálogo”

Más Noticias
Catherine Fulop se cayó del escenario en pleno show de Erreway: “¡Estoy viva!”

Catherine Fulop se cayó del escenario en pleno show de Erreway: “¡Estoy viva!”

Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

El particular lugar donde debemos guardar las bananas para que duren más tiempo

El particular lugar donde debemos guardar las bananas para que duren más tiempo

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo mientras manejaba

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo mientras manejaba

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: estado reservado con riesgo de vida

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: "estado reservado con riesgo de vida"

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Comentarios