"Va a ser papá": la impactante predicción sobre el futuro de Nico Vázquez

El mundo del espectáculo quedó en shock luego de las revelaciones que se escucharon en Mujeres Argentinas, el ciclo que conduce María Belén Ludueña por la pantalla de Canal Trece. En medio de los rumores por su reciente separación de Gimena Accardi, Nico Vázquez volvió a ser noticia por un inesperado vaticinio que hizo explotar las redes.
Durante el programa, el periodista Gustavo Méndez sorprendió al asegurar que el actor atraviesa un buen momento personal tras la ruptura: “Subió un poco de peso, se lo ve mejor anímicamente después de la separación”, afirmó. Pero el verdadero sacudón llegó cuando tomó la palabra Pitty, la Numeróloga, invitada especial del ciclo.
“Nico Vázquez tiene en su destino el número uno. Es una persona con mucha evolución espiritual. Este año vive un año nueve, de cierre de ciclos. Está terminando una etapa importante de su vida”, explicó la especialista, adelantando que para el actor se viene un período de transformación.
La numeróloga fue más allá y anticipó lo que, según su lectura, se viene para Nico: “En 2026 va a haber grandes cambios. Se abrirá a nuevas experiencias y el amor será protagonista. Incluso podría estar conociendo a alguien nuevo”, lanzó, generando sorpresa en el estudio.
Pero la frase que más repercusión causó fue su predicción sobre el futuro familiar del actor: “Yo creo que en 2027 va a apostar al amor, podría volver a casarse y hasta convertirse en papá. En dos años la vida de Nico va a ser espectacular”, afirmó con contundencia.
Las palabras de Pitty la Numeróloga rápidamente se viralizaron en redes, donde los fanáticos de Nico Vázquez no tardaron en expresar su apoyo y esperanza de verlo feliz nuevamente, tras un período marcado por el dolor y las especulaciones.