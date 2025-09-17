"Va a ser papá": la impactante predicción sobre el futuro de Nico Vázquez

El mundo del espectáculo quedó en shock luego de las revelaciones que se escucharon en Mujeres Argentinas, el ciclo que conduce María Belén Ludueña por la pantalla de Canal Trece. En medio de los rumores por su reciente separación de Gimena Accardi, Nico Vázquez volvió a ser noticia por un inesperado vaticinio que hizo explotar las redes.