Secciones
Política

En ambas cámaras del Congreso se proponen desafiar los vetos de Milei

Diputados y senadores insistirán con los ATN y la Emergencia del Garrahan.

En ambas cámaras del Congreso se proponen desafiar los vetos de Milei
Hace 2 Hs

Después de los vetos firmados por el presidente Javier Milei, la oposición en la Cámara de Diputados definió la fecha para insistir con los proyectos de ley de declaración de Emergencia Sanitaria en Pediatría del Hospital Garrahan y el Financiamiento Universitario: será este miércoles 17 de septiembre a las 13. El pedido de sesión especial lleva las firmas de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.

El temario de la sesión incluye, además, tres proyectos con pedidos de informes verbales: dos contra Karina Milei, secretaria general de Presidencia de la Nación; y uno contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Las iniciativas están relacionadas a las acusaciones contra el Gobierno luego del escándalo desatado en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y las presuntas irregularidades en la contratación de medicamentos.

De lograr el quórum, la sesión especial se llevará a cabo en medio de una impresionante movilización en las afueras del Congreso de la Nación. A estas horas, la comunidad universitaria, los residentes del Garrahan y las organizaciones de jubilados de cada miércoles estarán presentes, pero puede que otros sectores se sumen al reclamo.

Consensuar un temario

Un día después, el jueves, el Senado también podría sesionar. Allí se espera que oficialismo y oposición intenten, en el mejor de los casos, consensuar un temario con proyectos que esperan desde hace largos meses, aunque el flamante veto presidencial sobre los ATN a gobernadores se convertiría en una cuestión principal. Esto se dará bajo un clima adverso para La Libertad Avanza (LLA).

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

A pesar de la frágil actualidad, lo cierto es que, en la Cámara alta, el factor del tiempo fue utilizado con inteligencia por quienes manejan los hilos parlamentarios.

En este escenario y con las cartas sobre la mesa, se estima que entre martes y miércoles se realizará una reunión de Labor Parlamentaria entre los jefes de bloque y Villarruel para acomodar la sesión del 18.

Temas Honorable Senado de la Nación ArgentinaHonorable Cámara de Diputados de la NaciónJavier MileiKarina MileiGuillermo FrancosAgencia Nacional de Discapacidad
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Chau anteojos: ¿Cuánto costarán las gotas que prometen corregir la presbicia?
1

Chau anteojos: ¿Cuánto costarán las gotas que prometen corregir la presbicia?

Qué pasa en el cuerpo cuando se levantan pesas todos los días, según la ciencia
2

Qué pasa en el cuerpo cuando se levantan pesas todos los días, según la ciencia

¿Qué significa la Exaltación de la Santa Cruz?
3

¿Qué significa la Exaltación de la Santa Cruz?

Una rutina de entrenamiento de 40 minutos mejorará tu salud mental
4

Una rutina de entrenamiento de 40 minutos mejorará tu salud mental

Sentadillas vs. caminata: tras una jornada laboral sedentaria, ¿qué ejercicio es más efectivo?
5

Sentadillas vs. caminata: tras una jornada laboral sedentaria, ¿qué ejercicio es más efectivo?

Hasta el 80% de los trabajadores experimenta el “miedo del domingo”
6

Hasta el 80% de los trabajadores experimenta el “miedo del domingo”

Más Noticias
San Martín de Tucumán se reencontró con su esencia y goleó por 4-0 a un Atlanta sorprendido

San Martín de Tucumán se reencontró con su esencia y goleó por 4-0 a un Atlanta sorprendido

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Milei presentará el Presupuesto 2026 por cadena nacional y ratificará su rumbo fiscal

Milei presentará el Presupuesto 2026 por cadena nacional y ratificará su rumbo fiscal

La receta sin gluten que se volvió viral: fácil, nutritiva y lista en minutos

La receta sin gluten que se volvió viral: fácil, nutritiva y lista en minutos

El truco con papel de aluminio que ayuda a que tus plantas crezcan más sanas y fuertes

El truco con papel de aluminio que ayuda a que tus plantas crezcan más sanas y fuertes

Sentadillas vs. caminata: tras una jornada laboral sedentaria, ¿qué ejercicio es más efectivo?

Sentadillas vs. caminata: tras una jornada laboral sedentaria, ¿qué ejercicio es más efectivo?

Una rutina de entrenamiento de 40 minutos mejorará tu salud mental

Una rutina de entrenamiento de 40 minutos mejorará tu salud mental

Falta poco para la primavera y todos quieren ponerse en forma: siete tips para empezar en el gimnasio

Falta poco para la primavera y todos quieren ponerse en forma: siete tips para empezar en el gimnasio

Comentarios