En ambas cámaras del Congreso se proponen desafiar los vetos de Milei

Después de los vetos firmados por el presidente Javier Milei, la oposición en la Cámara de Diputados definió la fecha para insistir con los proyectos de ley de declaración de Emergencia Sanitaria en Pediatría del Hospital Garrahan y el Financiamiento Universitario: será este miércoles 17 de septiembre a las 13. El pedido de sesión especial lleva las firmas de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.
El temario de la sesión incluye, además, tres proyectos con pedidos de informes verbales: dos contra Karina Milei, secretaria general de Presidencia de la Nación; y uno contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Las iniciativas están relacionadas a las acusaciones contra el Gobierno luego del escándalo desatado en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y las presuntas irregularidades en la contratación de medicamentos.
De lograr el quórum, la sesión especial se llevará a cabo en medio de una impresionante movilización en las afueras del Congreso de la Nación. A estas horas, la comunidad universitaria, los residentes del Garrahan y las organizaciones de jubilados de cada miércoles estarán presentes, pero puede que otros sectores se sumen al reclamo.
Consensuar un temario
Un día después, el jueves, el Senado también podría sesionar. Allí se espera que oficialismo y oposición intenten, en el mejor de los casos, consensuar un temario con proyectos que esperan desde hace largos meses, aunque el flamante veto presidencial sobre los ATN a gobernadores se convertiría en una cuestión principal. Esto se dará bajo un clima adverso para La Libertad Avanza (LLA).
A pesar de la frágil actualidad, lo cierto es que, en la Cámara alta, el factor del tiempo fue utilizado con inteligencia por quienes manejan los hilos parlamentarios.
En este escenario y con las cartas sobre la mesa, se estima que entre martes y miércoles se realizará una reunión de Labor Parlamentaria entre los jefes de bloque y Villarruel para acomodar la sesión del 18.