En ambas cámaras del Congreso se proponen desafiar los vetos de Milei

Después de los vetos firmados por el presidente Javier Milei, la oposición en la Cámara de Diputados definió la fecha para insistir con los proyectos de ley de declaración de Emergencia Sanitaria en Pediatría del Hospital Garrahan y el Financiamiento Universitario: será este miércoles 17 de septiembre a las 13. El pedido de sesión especial lleva las firmas de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.