Tensión en Medio Oriente: Israel inició una ofensiva terrestre sobre la ciudad de Gaza

El ataque tiene como objetivo "destruir la infraestructura militar" de Hamás.

Hace 2 Hs

Israel anunció este martes el inicio de una operación terrestre en la ciudad de Gaza, en lo que describió como la fase principal de su ofensiva contra el movimiento Hamás. Un oficial militar confirmó que comenzaron a desplegar tropas en la principal urbe del enclave palestino, donde se ha ordenado la evacuación de cientos de miles de residentes. 

Según el comunicado oficial, los soldados iniciaron tareas para “desmantelar la infraestructura terrorista de Hamás en la ciudad de Gaza”.

“Gaza está ardiendo”, expresó en la red social X el ministro de Defensa, Israel Katz. “Las FDI golpean con puño de hierro la infraestructura terrorista y los soldados de las FDI luchan con valentía para crear las condiciones necesarias para la liberación de los rehenes y la derrota de Hamas”, agregó.

Intensificación de los ataques

Residentes locales aseguraron que los bombardeos se intensificaron drásticamente en los últimos dos días, con explosiones de gran magnitud que destruyeron decenas de viviendas. A los ataques aéreos y de tanques se sumó el fuego de barcos navales desde la costa.

“Hemos lanzado una gran operación en Gaza”, afirmó el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al inicio de su declaración en el juicio por corrupción que enfrenta.

El anuncio de esta ofensiva coincide con la advertencia del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, quien señaló a Hamás que “solo quedan unos días para alcanzar un acuerdo”, consignó el diario La Nación.

Un responsable militar detalló que “la ofensiva principal en Ciudad de Gaza comenzó la pasada noche” y que estiman la presencia de entre 2.000 y 3.000 combatientes de Hamás en el área. “Estamos avanzando hacia el centro”, indicó, señalando que aún permanecen allí cientos de miles de civiles.

