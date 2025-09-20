Amazon Prime Video retira de su catálogo la película "El último duelo": ¿hasta cuándo podrás verla?

La cinta, ambientada en Francia en 1386, relata el enfrentamiento entre el caballero Jean de Carrouges y el escudero Jacques LeGris, luego de que el primero acusara al segundo de abusar de su esposa, Marguerite de Carrouges. La historia muestra cómo el rey Carlos VI determina que la disputa se resolverá a través de un duelo a muerte: el vencedor tendrá la verdad de su lado, pero si LeGris ganaba, Marguerite sería quemada por realizar falsas acusaciones.