Amazon Prime Video retira de su catálogo la película "El último duelo": ¿hasta cuándo podrás verla?

Este drama épico alcanzó un 85% de aprobación de la crítica especializada.

Amazon Prime Video retira de su catálogo la película El último duelo: ¿hasta cuándo podrás verla?
Hace 26 Min

En la constante competencia por captar la atención de los suscriptores, las plataformas de streaming actualizan regularmente su catálogo. En ese contexto, Prime Video confirmó que retirará de su servicio una de las películas contemporáneas más destacadas de Ridley Scott: El último duelo.

La cinta, ambientada en Francia en 1386, relata el enfrentamiento entre el caballero Jean de Carrouges y el escudero Jacques LeGris, luego de que el primero acusara al segundo de abusar de su esposa, Marguerite de Carrouges. La historia muestra cómo el rey Carlos VI determina que la disputa se resolverá a través de un duelo a muerte: el vencedor tendrá la verdad de su lado, pero si LeGris ganaba, Marguerite sería quemada por realizar falsas acusaciones.

Protagonizada por Matt Damon -quien también coescribió el guion junto a Ben Affleck y Nicole Holofcener-, Adam Driver y Jodie Comer, este drama épico alcanzó un 85% de aprobación de la crítica especializada. Sin embargo, pese a sus elogios, la película tuvo un desempeño discreto en taquilla, ya que su estreno coincidió con la lenta recuperación de la industria tras el coronavirus, lo que modificó los planes de rodaje y afectó su promoción.

Al igual que otros lanzamientos posteriores a la pandemia, El último duelo encontró en el streaming su verdadero éxito. Prime Video impulsó la cinta y la convirtió en un fenómeno redescubierto por miles de usuarios, aunque ahora se despide de la plataforma para dar espacio a nuevas producciones y mantener el interés de la audiencia.

Los suscriptores que aún no hayan visto este drama histórico tienen plazo hasta el sábado 20 de septiembre, fecha en que el filme dejará Prime Video. No obstante, la película seguirá disponible en Disney+, plataforma que pertenece a 20th Century Studios, el estudio responsable de esta obra dirigida por Ridley Scott.

Comentarios