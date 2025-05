Cada vez más plataformas de streaming incorporan publicidad en su contenido

Membresías con publicidad, una tendencia en las plataformas de streaming

Los planes con publicidad están demostrando ser populares entre los clientes de streaming. Nuevos datos de la firma de análisis de suscripciones Antenna muestran que el 46 % de los suscriptores de Discovery Plus, Disney Plus, Hulu, HBO Max, Netflix, Paramount Plus y Peacock en EE. UU. pagan por planes con publicidad, y que alrededor del 75 % de los suscriptores al menos los han probado, indicó el medio sobre tecnología, The Verge.