Qué ver en Amazon Prime Video: las 10 películas más populares de septiembre 2025

6. The Bourne Identity: El caso Bourne

Un hombre que sufre de amnesia es salvado por la tripulación de un barco pesquero italiano mientras flota sin rumbo en el océano. No tiene recuerdos de su identidad ni de su pasado, pero cuenta con habilidades excepcionales en lenguas, artes marciales y defensa personal, lo que indica que podría haber tenido un trabajo arriesgado. Desconcertado y perdido, inicia una intensa búsqueda para averiguar quién es y por qué su vida ha tomado un rumbo tan peligroso, consignó el portal El Crónista.