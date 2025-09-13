Qué ver en Amazon Prime Video: las 10 películas más populares de septiembre 2025

Las plataformas de streaming se han convertido en una de las principales opciones de entretenimiento en el tiempo libre. Sin embargo, muchas veces la enorme oferta de títulos hace que los usuarios pierdan tiempo eligiendo qué ver.
Para facilitar esa decisión, Amazon Prime dio a conocer el ranking de las películas más vistas.
1. A Working Man
Levon Cade abandonó una exitosa carrera militar en operaciones encubiertas para llevar una vida tranquila en el sector de la construcción. Sin embargo, cuando la hija de su jefe, a quien considera parte de su familia, es raptada por traficantes de personas, su misión para rescatarla lo lleva a descubrir un vasto mundo de corrupción que supera cualquier cosa que hubiera imaginado.
2. Confidencial (Black Bag)
Cuando su querida esposa Kathryn es acusada de traicionar a la patria, el famoso agente de inteligencia George Woodhouse se enfrenta a la prueba más difícil: su fidelidad a su matrimonio o a su nación.
3. El último respiro (Last Breath)
La asombrosa historia verídica de Chris Lemons (Finn Cole), un buzo profesional que, tras un inusual accidente, se encuentra atrapado en el lecho del Mar del Norte. Con solo 10 minutos de oxígeno de emergencia y a más de media hora de cualquier posibilidad de rescate, esta es la desesperada lucha de un hombre por sobrevivir a 90 metros de profundidad.
4. Despierta la furia
H (Jason Statham) es un enigmático nuevo guardia de seguridad en una empresa de transporte de valores. Durante un intento de robo a su camión, sorprende a sus compañeros al demostrar habilidades propias de un soldado entrenado, lo que provoca que el resto del equipo se pregunte sobre su verdadera identidad y su pasado. Pronto se revelará la verdadera razón por la que H busca saldar cuentas.
5. El mapa que me lleva a ti (The Map That Leads to You)
Heather es una joven que inicia un viaje por Europa junto a sus mejores amigos antes de establecerse en la vida que ha planeado meticulosamente. Al encontrarse con Jack, un desconocido carismático y enigmático, surge una conexión instantánea que da inicio a una experiencia emocional inesperada para ambos.
6. The Bourne Identity: El caso Bourne
Un hombre que sufre de amnesia es salvado por la tripulación de un barco pesquero italiano mientras flota sin rumbo en el océano. No tiene recuerdos de su identidad ni de su pasado, pero cuenta con habilidades excepcionales en lenguas, artes marciales y defensa personal, lo que indica que podría haber tenido un trabajo arriesgado. Desconcertado y perdido, inicia una intensa búsqueda para averiguar quién es y por qué su vida ha tomado un rumbo tan peligroso, consignó el portal El Crónista.
7. El legado de Bourne
En El legado de Bourne, el director y guionista Tony Gilroy expande el mundo de Bourne, concebido por Robert Ludlum, a través de una trama original que desvela una conspiración más amplia. Aaron Cross (Jeremy Renner) es uno de los seis agentes secretos desarrollados por el programa Outcome del Departamento de Defensa, diseñados para operar de manera independiente en misiones de alto riesgo y larga duración.
8. El último encargo (The Pickup)
Una habitual recolección de fondos toma un giro inesperado cuando dos camioneros opuestos, Russell y Travis, son atacados por implacables delincuentes bajo el mando de la astuta estratega Zoe, cuyas intenciones superan con creces el simple robo de dinero en efectivo.
9. El ultimátum de Bourne
Jason Bourne continúa su búsqueda para descubrir su verdadera identidad y los secretos del programa encubierto de la CIA conocido como Treadstone. En este proceso, un periodista británico de The Guardian le proporciona una nueva pista relacionada con el nombre Blackbriar. Bourne se dirigirá a Londres en su esfuerzo por encajar las últimas piezas de un pasado que aún intenta recordar.
10. Trece vidas
Inspirada en una historia verídica que conmovió al mundo, Trece vidas narra el rescate de un grupo de futbolistas que quedaron atrapados en la cueva de Tham Luang, en Tailandia, debido a intensas lluvias e inundaciones.