“La novia”: el nuevo thriller de Amazon Prime Video que conquista a la crítica

Amazon Prime Video acaba de sumar a su catálogo La novia, una serie de seis episodios que ya genera conversación entre los usuarios de la plataforma gracias a los giros de su trama y a su elenco de primer nivel.
El thriller psicológico tiene como protagonista a Laura (Robin Wright), una mujer que parece tenerlo todo: una exitosa carrera profesional, un esposo que la adora y un hijo muy querido, Daniel. Sin embargo, esa vida “perfecta” comienza a resquebrajarse cuando Daniel presenta a su nueva pareja, Cherry (Olivia Cooke).
“Laura cree que Cherry oculta algo. ¿Es una oportunista manipuladora o es solo paranoia? La verdad es cuestión de perspectiva”, adelanta la sinopsis oficial.
Críticas internacionales
La novia ha recibido elogios de la prensa especializada desde su estreno. Para Collider, se trata de “una serie increíblemente entretenida” en la que “cada giro de la trama te mantiene en vilo”. En tanto, Variety anticipa que “su final dejará atónitos a la mayoría de los espectadores”.
El entusiasmo se repite en otros medios. The Guardian la describe como “la serie perfecta -y lo digo con amor- para los pervertidos”. Por su parte, Radio Times la define como “un misterio escandaloso (aunque a veces tonto), diseñado para entretener por encima de cualquier otra cosa. Y con ese fin, es un éxito rotundo”, consignó el sitio Indiehoy.
En la misma línea, el London Evening Standard asegura que la producción “se deleita en el decadente placer de ver a gente atractiva y privilegiada implosionar en escenarios fastuosos”.
También en Latinoamérica, la recepción ha sido positiva. Desde Micropsia Cine destacan que “con muy buenas actuaciones de las dos protagonistas, no dirá finalmente grandes verdades sobre los temas que trata, pero es bastante entretenida a la hora de plantearlos”.
Por último, IndieWire resalta que “los giros varían en el valor de impacto real, pero la tensión proporciona suficiente gancho para seguir esta retorcida historia de amor hasta su conclusión”.