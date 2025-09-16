Secciones
SociedadEstilo de vida

Scones de naranja sin harina ni manteca: una receta fácil, rápida y económica

Una receta simple y nutritiva: el snack sin harinas perfecto para quienes buscan algo liviano e irresistible.

Unas galletitas clásicas pero deliciosas, perfectas para acompañar las meriendas. Unas galletitas clásicas pero deliciosas, perfectas para acompañar las meriendas.
Hace 1 Hs

Al momento de elegir los snacks o las comidas para picar, siempre es preferible tener algunas opciones caseras antes que embutidos o alimentos cuyo origen desconocemos. Estos scones cítricos son un excelente acompañamiento para las tardes en que queremos comer algo, para las colaciones o para los desayunos y almuerzos. Lo mejor es que no tienen harinas, por lo que son más saludables.

Pizza sin harinas: la receta crocante, fácil y saludable para la cena

Pizza sin harinas: la receta crocante, fácil y saludable para la cena

Si te gustan los cítricos, este preparado se convertirá en tu nuevo favorito. Si preferís otras alternativas como limón, mandarina o pomelo, siempre podrás reemplazarlos, recordando quitarles las semillas. Además, es un postre bajo en grasas porque no tiene manteca, que puede hacer cualquier postre más pesado.

Ingredientes para hacer scones de naranja

Para hacer estos sencillos scones necesitarás dos tazas de avena –que reemplazarán la harina–, una taza de almidón de maíz, un huevo y tres cucharadas de aceite de girasol –que reemplazarán el contenido graso de la manteca–. Para endulzar, se utilizará ½ taza de azúcar, pero puede cambiarse por miel o edulcorante a gusto. Por último, ½ taza de leche, el jugo y la ralladura de un limón –sin cáscara–, una cucharadita de polvo para hornear y una pizca de sal.

Paso a paso: scones de naranja sin harina

1) En un bowl, mezclá la avena, el almidón de maíz, el polvo de hornear, el azúcar y la pizca de sal.

2) Incorporá el huevo, el aceite, el jugo y la ralladura de naranja. Agregá la leche de a poco hasta formar una masa suave, que no se pegue demasiado.

3) Estirá la masa sobre una superficie enharinada (con almidón de maíz) hasta que tenga unos 2 centímetros de grosor. Cortá círculos o triángulos, según tu preferencia.

4) Colocá los scones en una placa con papel manteca y llevá al horno precalentado a 180 °C por 15 a 20 minutos, hasta que estén dorados por fuera.

5) Dejalos entibiar y acompañalos con mermelada, miel o simplemente solos para disfrutar el sabor fresco a naranja.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral
1

Déficit cero y “doctrina Bukele”: las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”
2

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: “Lo peor ya pasó”

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares
3

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares

Fue un llamado casi de socorro: el análisis político y económico del discurso de Javier Milei
4

"Fue un llamado casi de socorro": el análisis político y económico del discurso de Javier Milei

“Una decisión muy valiente”: Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF
5

“Una decisión muy valiente”: Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nuboso y la temperatura en aumento
6

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nuboso y la temperatura en aumento

Más Noticias
iOS 26 ya está disponible en tu iPhone: cuáles son las novedades y los modelos compatibles

iOS 26 ya está disponible en tu iPhone: cuáles son las novedades y los modelos compatibles

Alerta meteorológica amarilla: el SMN advirtió a una provincia por lluvias de gran intensidad

Alerta meteorológica amarilla: el SMN advirtió a una provincia por lluvias de gran intensidad

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo mientras manejaba

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo mientras manejaba

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: estado reservado con riesgo de vida

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: "estado reservado con riesgo de vida"

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Comentarios