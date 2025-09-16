Scones de naranja sin harina ni manteca: una receta fácil, rápida y económica

Al momento de elegir los snacks o las comidas para picar, siempre es preferible tener algunas opciones caseras antes que embutidos o alimentos cuyo origen desconocemos. Estos scones cítricos son un excelente acompañamiento para las tardes en que queremos comer algo, para las colaciones o para los desayunos y almuerzos. Lo mejor es que no tienen harinas, por lo que son más saludables.