Pizza sin harinas: la receta crocante, fácil y saludable para la cena

La dieta keto o cetogénica se basa en una alimentación rica en grasas y proteínas restringiendo los carbohidratos. Esta pizza acepta múltiples cubiertas, como vegetales, queso, tomate, salteado de verdura.
Los maestros de la cocina aseguran que esta pizza sin gluten se convertirá en una gran aliada para las personas que no comen harinas y les permitirá disfrutar tanto de su textura crocante como de un acabado liviano, por lo que podrás irte a dormir con el corazón contento tras degustarla por las noches.
Pizza sin harinas: qué ingredientes necesito para prepararla
Ingredientes
2 berenjenas chicas o una grande.
2 huevos y 3 cucharadas de harina de almendras.
Condimentos a gusto.
Salsa de tomate, queso y orégano.
Como su base de berenjenas es sabrosa y súper fácil de emplear con harina de almendras, en reemplazo del gluten, esta pizza keto es apta para diabéticos y personas que lleven una dieta saludable. Mirá el paso a paso para realizar este manjar y disfrutá de una comida casera sin remordimientos, pues recordá que podés sumarle los productos alimenticios de tu preferencia.
Cómo elaborar esta sabrosa pizza keto, en unos simples pasos
- Lo primero que tenés que hacer es saltear las berenjenas en una sartén durante 3 o 4 minutos. La idea es solo ablandarlas un poco para proceder a realizar la base de tu pizza keto.
- Pasá las berenjenas —previamente cocidas— al vaso de la mixer/ licuadora, agregá tanto los huevos como la harina y salpimentá a gusto.
- Mixeá bien los ingredientes hasta conseguir una pasta homogénea. Tenés dos opciones de cocción: poner la mezcla en una sartén y cocinarla durante 5 minutos aproximadamente con una tapa o usar el horno.
Una vez que la base de tu pizza keto esté firme, procedé a rellenarla como más te guste. En este caso, se utilizó la salsa de tomate sobre la superficie, queso cortado en rodajas y orégano a gusto. También podés sumar un poquito de verdeo. ¡Listo!