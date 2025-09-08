Secciones
SociedadActualidad

Pizza sin harinas: la receta crocante, fácil y saludable para la cena

Se trata de una gran aliada para las personas que no pueden comer harinas refinadas o eligen no hacerlo.

La pizza keto es una opción ideal para una cena rica y liviana La pizza keto es una opción ideal para una cena rica y liviana
Hace 7 Min

La dieta keto o cetogénica se basa en una alimentación rica en grasas y proteínas restringiendo los carbohidratos. Esta pizza acepta múltiples cubiertas, como vegetales, queso, tomate, salteado de verdura.

Galletas de chocolate y almendras sin harinas, una receta saludable que se prepara en tres pasos

Galletas de chocolate y almendras sin harinas, una receta saludable que se prepara en tres pasos

Los maestros de la cocina aseguran que esta pizza sin gluten se convertirá en una gran aliada para las personas que no comen harinas y les permitirá disfrutar tanto de su textura crocante como de un acabado liviano, por lo que podrás irte a dormir con el corazón contento tras degustarla por las noches.

Pizza sin harinas: qué ingredientes necesito para prepararla

Ingredientes

2 berenjenas chicas o una grande.

2 huevos y 3 cucharadas de harina de almendras.

Condimentos a gusto.

Salsa de tomate, queso y orégano.

Como su base de berenjenas es sabrosa y súper fácil de emplear con harina de almendras, en reemplazo del gluten, esta pizza keto es apta para diabéticos y personas que lleven una dieta saludable. Mirá el paso a paso para realizar este manjar y disfrutá de una comida casera sin remordimientos, pues recordá que podés sumarle los productos alimenticios de tu preferencia.

Cómo elaborar esta sabrosa pizza keto, en unos simples pasos

- Lo primero que tenés que hacer es saltear las berenjenas en una sartén durante 3 o 4 minutos. La idea es solo ablandarlas un poco para proceder a realizar la base de tu pizza keto.

- Pasá las berenjenas —previamente cocidas— al vaso de la mixer/ licuadora, agregá tanto los huevos como la harina y salpimentá a gusto.

- Mixeá bien los ingredientes hasta conseguir una pasta homogénea. Tenés dos opciones de cocción: poner la mezcla en una sartén y cocinarla durante 5 minutos aproximadamente con una tapa o usar el horno.

Una vez que la base de tu pizza keto esté firme, procedé a rellenarla como más te guste. En este caso, se utilizó la salsa de tomate sobre la superficie, queso cortado en rodajas y orégano a gusto. También podés sumar un poquito de verdeo. ¡Listo!

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires
1

El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei
2

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza
3

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

Un siglo de memorias: la familia Bulacio logró reunir a más de 200 de sus integrantes
4

Un siglo de memorias: la familia Bulacio logró reunir a más de 200 de sus integrantes

¿Por qué no se termina el problema de la basura en la capital?
5

¿Por qué no se termina el problema de la basura en la capital?

Las acciones argentinas caen en el premarket de Wall Street tras las derrota de Milei en Buenos Aires
6

Las acciones argentinas caen en el premarket de Wall Street tras las derrota de Milei en Buenos Aires

Más Noticias
El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

Antonela Roccuzzo dijo lo que todos pensamos: la tierna dedicatoria por la despedida de Messi

Antonela Roccuzzo dijo lo que todos pensamos: la tierna dedicatoria por la despedida de Messi

Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

Comentarios