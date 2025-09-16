Secciones
En el mes del Alzheimer, cinco actividades que ayudan a prevenir la enfermedad neurodegenerativa

La enfermedad es una de las principales causas de muerte en todo el mundo cada año.

Las actividades lúdicas ayudan a poner en funcionamiento mecanismos mentales que retrasan los síntomas del Alzheimer. Las actividades lúdicas ayudan a poner en funcionamiento mecanismos mentales que retrasan los síntomas del Alzheimer.
Hace 1 Hs

El 21 de septiembre la Organización Mundial de la Salud (OMS) celebra el Día Mundial del Alzheimer. La efemérides tiene como objetivo generar conciencia sobre las demencias entre las que se encuentra el Alzheimer y crear una sociedad más inclusiva y solidaria con los pacientes afectados. En este sentido, la prevención forma parte de la concientización que persigue la organización.

Para conocer la enfermedad del Alzheimer, se debe erradicar la idea de que la demencia forma parte del envejecimiento normal. Un diagnóstico precoz puede mejorar el acceso a tratamiento y apoyo. En América, las mujeres constituyen la población más afectada, representando el 66% de las muertes producidas por Alzheimer.

El Alzheimer es un tipo de demencia que causa problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Los síntomas suelen empezar a manifestarse años antes y empeorar con el tiempo. Pueden llegar a interferir con el ritmo de vida cotidiano e incapacitar a las personas que lo tienen.

Cinco actividades para prevenir el Alzheimer

Aunque el Alzheimer no puede evitarse definitivamente o curarse, sí hay actividades y ejercicios que pueden retrasar la aparición de la enfermedad y desacelerar la aparición de los síntomas y sus instancias más avanzadas. Algunas de las actividades que pueden practicarse, se pueden hacer en el día a día.

Desafíos mentales

Los sudokus, laberintos, crucigramas, juegos de memoria o de mesa como el dominó o el ajedrez pueden estimular el desarrollo cognitivo. Si esto se practica en pares, además se propicia la socialización, que también puede ser útil para la mente.

Ver fotografías

Tener álbumes de fotos de diferentes etapas de la vida puede ser una buena herramienta para retrasar el Alzheimer. Las imágenes sirven para hacer un repaso de las figuras o espacios que aparecen, de los episodios de la vida de las personas y obligar a los pacientes a ejercitar la memoria.

Terapia cognitiva

Es una de las herramientas más eficientes porque permite enlentecer la progresión de la enfermedad. Este tipo de terapias permite entrenar diferentes funciones en la cognición para reducir la progresión de la enfermedad.

Ejercitación

Hacer 30 minutos de ejercicios aeróbicos, de flexibilidad y de resistencia durante 30 minutos al día y tres veces por semana, promueve factores de crecimiento neuronal. Para prevenir el Alzheimer se recomienda caminar, nadar, bailar, hacer pesas o usar bandas elásticas. Como prácticas milenarias integrales, el yoga y el tai-chi son buenas alternativas.

Socialización

Prevenir la depresión es crucial durante la tercera edad, no solo para prevenir las demencias, sino para evitar la aparición de otras enfermedades relacionadas al estado anímico. Compartir tiempo con otras personas ayuda a poner en práctica el habla en el intercambio comunicacional, la memoria y la concentración.

