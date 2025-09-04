¿Cuál es la esperanza de vida de una persona con alzheimer?

En la etapa moderada de la enfermedad, el daño de las células nerviosas se extiende a la corteza cerebral. Con la enfermedad típica de alzheimer, que comienza con pérdida de memoria, las áreas relacionadas con las habilidades motoras, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto no se ven afectadas. Sin embargo, a medida que la enfermedad progresa, incluso estas áreas pueden verse afectadas, especialmente en la etapa severa.