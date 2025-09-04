¿Cuál es la esperanza de vida de una persona con alzheimer?

El alzheimer afecta a las células nerviosas del cerebro, es decir, las neuronas, haciendo que no cumplan su función y finalmente mueran. Es la causa más común de demencia, un deterioro gradual en la memoria, el pensamiento, el comportamiento y las habilidades sociales. Estos cambios afectan la capacidad de funcionamiento de una persona.
Los signos tempranos de la enfermedad incluyen el olvido de eventos o conversaciones recientes. Con el tiempo, avanza hasta convertirse en un problema grave de la memoria y la pérdida de la capacidad para hacer las tareas cotidianas.
La enfermedad de alzheimer tiende a desarrollarse lentamente y empeora en forma gradual a lo largo de varios años. Con el tiempo, afecta la mayoría de las áreas del cerebro y altera la memoria, el pensamiento, el juicio, el lenguaje, la capacidad de resolución de problemas, la personalidad y el movimiento.
Cuáles son las cinco etapas del alzheimer
El alzheimer se reconoce a lo largo de un continuo que puede dividirse en aproximadamente cinco etapas:
- Fase preclínica: la enfermedad de Alzheimer comienza mucho antes de que los síntomas sean evidentes. Esta etapa se llama enfermedad de Alzheimer preclínica y por lo general se identifica solo en entornos de investigación. No se notan síntomas durante esta etapa.
La tasa de evolución del alzheimer varía ampliamente. En promedio, las personas con este enfermedad viven entre tres y 11 años después del diagnóstico, pero algunas viven 20 años o más. El grado de deterioro en el momento del diagnóstico puede afectar la expectativa de vida.
- Enfermedad de Alzheimer leve
- Enfermedad de Alzheimer moderada
- Demencia debido a la enfermedad de alzheimer severa. Este término se usa para describir un grupo de síntomas que afectan las habilidades intelectuales y sociales con la suficiente gravedad como para interferir en el funcionamiento diario.
¿Cuántos años puede vivir una persona con alzheimer?
El alzheimer destruye las neuronas. Cuando aparecen síntomas leves, son el resultado de la pérdida de neuronas en el área del hipocampo que se extiende a la amígdala.
En la etapa moderada de la enfermedad, el daño de las células nerviosas se extiende a la corteza cerebral. Con la enfermedad típica de alzheimer, que comienza con pérdida de memoria, las áreas relacionadas con las habilidades motoras, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto no se ven afectadas. Sin embargo, a medida que la enfermedad progresa, incluso estas áreas pueden verse afectadas, especialmente en la etapa severa.
La tasa de evolución del alzheimer varía ampliamente. En promedio, las personas con este enfermedad viven entre tres y 11 años después del diagnóstico, pero algunas viven 20 años o más. El grado de deterioro en el momento del diagnóstico puede afectar la expectativa de vida.