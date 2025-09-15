El crimen de Charlie Kirk marca la división de la ultra derecha en Estados Unidos

CHICAGO, Estados Unidos.- El asesinato del activista de derecha Charlie Kirk, en Utah, hizo resurgir la atención sobre las divisiones dentro del movimiento conservador estadounidense. El tiroteo, ocurrido el miércoles pasado, pone de relieve una disputa latente desde hace mucho tiempo dentro de elementos de la extrema derecha, particularmente con el llamado movimiento “Groyper” liderado por el nacionalista blanco Nick Fuentes.
Las primeras hipótesis apuntan a que el acusado, Tyler Robinson, de 22 años, está vinculado al movimiento encabezado por Fuentes, uno de los críticos más feroces de Kirk y que viene, desde 2019, hostigando a Kirk y a su organización, Turning Point USA, acusándolos de representar a un conservadurismo “light” y funcional al establishment.
El caso está en manos de las autoridades, que aún no confirmaron la motivación del crimen, pero el debate político ya se trasladó a las redes sociales y a los foros conservadores. Allí, se multiplican las especulaciones sobre una posible conexión entre Robinson y el “Ejército Groyper”.
Nicholas J. Fuentes, nacido en Chicago el 18 de agosto de 1998, es conocido por sus posturas nacionalistas, antisemitas, homofóbicas y cristianas nacionalistas. Ganó notoriedad tras asistir al acto supremacista blanco “Unite the Right” en Charlottesville en 2017, evento que lo obligó a abandonar la Universidad de Boston por las reacciones negativas y amenazas que recibió.
Rápidamente ganó notoriedad como streamer en YouTube, donde disfraza sus opiniones extremas como sátira y humor, mientras radicaliza su discurso. Según el “Texas Tribune”, Fuentes es un negador del Holocausto que en múltiples ocasiones elogió a Adolf Hitler y llamó a una “guerra santa” contra los judíos.
Fue expulsado de YouTube en 2020 por violar políticas contra los discursos de odio y enfrenta restricciones en TikTok, Reddit y Twitch. A pesar de esto, mantiene una base de seguidores en plataformas como DLive y Rumble.
Sus seguidores se identifican con una rana de dibujos animados llamada “Groyper”, derivada del meme “Pepe” (por el Sapo Pepe) y se presentan como la versión “auténtica” de la derecha.
En el terreno digital
El grupo sostiene posturas racistas, antisemitas y homofóbicas, aunque las enmascara en mensajes sobre valores familiares y cristianos y -a menudo- como sátira. La Liga Antidifamación los describe como “activistas de extrema derecha, nacionalistas blancos y nacionalistas cristianos” que operan sobre todo en el terreno digital.
Durante las “Guerras Groyper” de 2019, los partidarios de Fuentes interrumpieron los eventos de Turning Point USA, donde confrontaban a Kirk en materia de inmigración y derechos LGBTQ mientras lo etiquetaban como un “guardián” del conservadurismo del establishment, según la revista “NewsWeek”.
El asesinato de Kirk ocurre en un momento clave para el Partido Republicano, que busca cohesionar a su electorado en torno a la figura de Trump de cara a 2026. Sin embargo, los ecos de esta interna muestran hasta qué punto las fracturas ideológicas pueden derivar en escenarios de violencia.
En un primer mensaje tras el crimen, Fuentes se mostró conmocionado y llamó a “la unidad y al fin de la violencia”.
Sin embargo, rápidamente giró el tono hacia la confrontación política, exigiendo a la administración Trump la publicación inmediata de los contactos digitales del atacante y una estrategia clara para prevenir nuevos episodios. “¿Dónde está el liderazgo?”, cuestionó en su cuenta de X.