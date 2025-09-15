El crimen de Charlie Kirk marca la división de la ultra derecha en Estados Unidos

Las primeras hipótesis apuntan a que el acusado, Tyler Robinson, de 22 años, está vinculado al movimiento encabezado por Fuentes, uno de los críticos más feroces de Kirk y que viene, desde 2019, hostigando a Kirk y a su organización, Turning Point USA, acusándolos de representar a un conservadurismo “light” y funcional al establishment.