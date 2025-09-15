"Fui yo": el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk habría confesado en un chat antes de entregarse

Un día después, Robinson sorprendió a sus amigos con su mensaje de confesión. Sin embargo, The New York Times reveló que en otro grupo de Discord, el sospechoso había bromeado diciendo que un “doble” intentaba culparlo tras la difusión de su imagen como sospechoso. El gobernador Cox confirmó la existencia de esa conversación y que, en ese momento, los amigos de Robinson “no creían que fuera él”.