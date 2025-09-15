"Fui yo": el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk habría confesado en un chat antes de entregarse

El principal sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, el activista conservador abatido en la Universidad del Valle de Utah (UVU), habría confesado a sus amigos en un chat en línea poco antes de ser detenido. Así lo revelaron dos personas cercanas a la conversación y capturas de pantalla obtenidas por The Washington Post.
“Hola a todos, tengo malas noticias. Era yo ayer en la Universidad de UVU. Lo siento mucho”, escribió Tyler Robinson, de 22 años, en un grupo privado de Discord el jueves por la noche. El mensaje se envió apenas dos horas antes de que las autoridades anunciaran oficialmente su arresto.
Un miembro del chat compartió una captura de la conversación con The Washington Post y confirmó que provenía de la cuenta de Robinson. Discord, por su parte, entregó una copia del mensaje a las autoridades y colabora estrechamente con el FBI y la policía local en la investigación.
En su mensaje, Robinson agregó: “Me entrego a través de un amigo sheriff en unos momentos. Gracias por todos los buenos momentos y risas, todos han sido increíbles”. Fue detenido a las 10 p.m. de esa noche, confirmó el director del FBI, Kash Patel.
Aunque sus amigos no respondieron en ese momento, al día siguiente uno de ellos pidió al grupo “orar por Tyler y su arrepentimiento” y por la familia de Kirk.
Una investigación bajo presión
Robinson fue capturado tras una búsqueda de 33 horas. Según las autoridades, un familiar suyo alertó a un amigo sobre la confesión, y este último se comunicó con la policía. El caso quedó bajo jurisdicción del Departamento de Seguridad Pública de Utah, mientras que el FBI también participa en las pesquisas.
El gobernador de Utah, Spencer Cox, afirmó que el móvil aún está bajo investigación, pero indicó que Robinson parecía haber desarrollado una “ideología izquierdista” en los últimos años y que había criticado públicamente a Kirk.
Reacciones en línea y contradicciones
Las capturas de pantalla muestran que, en el mismo grupo de Discord, varios miembros reaccionaron al tiroteo de Kirk antes de conocer la supuesta implicación de Robinson. “Dispararon a Charlie Kirk”, escribió uno. “Acabo de ver el video, ¡santo cielo!”, comentó otro, lamentando que “mi hermano no se merecía morir así de triste”.
Un día después, Robinson sorprendió a sus amigos con su mensaje de confesión. Sin embargo, The New York Times reveló que en otro grupo de Discord, el sospechoso había bromeado diciendo que un “doble” intentaba culparlo tras la difusión de su imagen como sospechoso. El gobernador Cox confirmó la existencia de esa conversación y que, en ese momento, los amigos de Robinson “no creían que fuera él”.
Por ahora, ni el FBI ni el Departamento de Seguridad Pública de Utah han emitido comentarios oficiales sobre el caso. En tanto, la confesión digital sumada a la detención fortalecen la acusación contra Robinson, quien enfrenta cargos por el asesinato de uno de los referentes conservadores más influyentes de Estados Unidos.