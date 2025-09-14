Javier Milei habló por video en el evento de Vox en Madrid y se comparó con el activista Charlie Kirk

Desde Buenos Aires, Javier Milei participó este domingo en el evento Europa Viva 25, encabezado por la alianza política de ultraderecha Patriots, junto con Vox, en Madrid. En su intervención, de casi seis minutos, el mandatario argentino dedicó palabras a un activista fallecido, a quien describió como un “guerrero ejemplar en la batalla de las ideas”.
En su discurso, el mandatario libertario se comparó con Charlie Kirk, el activista estadounidense asesinado recientemente, evocando los comienzos solitarios de ambos en la militancia derechista y defendiendo su gestión “con uñas y dientes”, consignó el diario "Ámbito".
“Inevitablemente me recuerda a mis inicios en Argentina, cuando éramos pocos quienes defendíamos las ideas de la libertad en los medios de comunicación. Algo por lo que seguramente también pasó Santiago Abascal en sus inicios o muchos de los referentes de este movimiento a nivel global”, dijo en su discurso que duró unos seis minutos.
El presidente aprovechó la ocasión para lanzar críticas contra sectores de izquierda, a los que calificó de “violentos” y “llenos de odio”, aunque instó a “no temerles” y sostuvo que los ataques hacia su figura y su espacio político son una señal de que están en el camino correcto.
En un tono combativo, Milei también rechazó las acusaciones de extremismo y afirmó que quienes sostienen posiciones como la suya lo hacen porque no aceptan la delincuencia, el desorden social ni las restricciones a la libertad de expresión.
Cerró su intervención con un mensaje de aliento al partido Vox y a su líder, destacando su apoyo en momentos difíciles y alentándolos a continuar su lucha política con la promesa de que, al igual que en Argentina, podrán “poner de pie” a su país.
“No bajar los brazos. Con (Santiago) Abascal y Vox podrán poner de pie a España como lo estamos haciendo nosotros en Argentina”, y agradeció al líder del partido español por “recibirlo aun cuando todos me daban la espalda”.