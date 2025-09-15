Javier Milei le tomó juramento a Lisandro Catalán como ministro del Interior

Nicolás Avellaneda, quien antes se había desempeñado como ministro de Justicia e Instrucción Pública durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, fue presidente de la Nación entre 1874 y 1880. Luego Julio Argentino Roca fue Jefe de Estado en dos períodos (1880-1886 y 1898-1904), tras haber ocupado la cartera de Guerra y Marina bajo la Presidencia de Avellaneda, y el Ministerio del Interior en la Presidencia de Carlos Pellegrini.