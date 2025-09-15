Javier Milei le tomó juramento a Lisandro Catalán como ministro del Interior

El presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó este lunes el acto de toma de juramento a Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior de la Nación.
Así, el tucumano se suma a la lista de comprovincianos que, a lo largo de la historia, desempeñaron roles estratégicos para el país como titulares de ministerios, la Jefatura de Gabinete e, incluso, la Presidencia de la Nación.
Nicolás Avellaneda, quien antes se había desempeñado como ministro de Justicia e Instrucción Pública durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, fue presidente de la Nación entre 1874 y 1880. Luego Julio Argentino Roca fue Jefe de Estado en dos períodos (1880-1886 y 1898-1904), tras haber ocupado la cartera de Guerra y Marina bajo la Presidencia de Avellaneda, y el Ministerio del Interior en la Presidencia de Carlos Pellegrini.
A su vez, si bien no ocupó una responsabilidad en el plano ejecutivo, Juan Bautista Alberdi desplegó un rol estratégico en los albores de la Nación al redactar la obra “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina”, que se constituyó en el origen fundante de la Constitución Nacional de 1853.
Tiempo después, ya en el siglo XXI, el ex gobernador y actual senador nacional, Juan Manzur, fue designado como Jefe de Gabinete de Ministros (2021-2023) y, previamente, como ministro de Salud de la Nación (2009-2015).
De este modo, Catalán -quien hasta el momento estuvo a cargo de la Vicejefatura de Gabinete del Interior y, previo a ello, de la Secretaría del Interior- constituye el segundo ministro de origen tucumano desde el retorno de la democracia.