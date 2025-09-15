Secciones
Política

Javier Milei le tomó juramento a Lisandro Catalán como ministro del Interior

El funcionario estaba a cargo de la Vicejefatura de Gabinete del Interior y, previo a ello, de la Secretaría del Interior.

Hace 1 Hs

El presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó este lunes el acto de toma de juramento a Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior de la Nación.

Así, el tucumano se suma a la lista de comprovincianos que, a lo largo de la historia, desempeñaron roles estratégicos para el país como titulares de ministerios, la Jefatura de Gabinete e, incluso, la Presidencia de la Nación.

Nicolás Avellaneda, quien antes se había desempeñado como ministro de Justicia e Instrucción Pública durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, fue presidente de la Nación entre 1874 y 1880. Luego Julio Argentino Roca fue Jefe de Estado en dos períodos (1880-1886 y 1898-1904), tras haber ocupado la cartera de Guerra y Marina bajo la Presidencia de Avellaneda, y el Ministerio del Interior en la Presidencia de Carlos Pellegrini.

El Gobierno hizo oficial la designación de Lisandro Catalán al frente del Ministerio del Interior

El Gobierno hizo oficial la designación de Lisandro Catalán al frente del Ministerio del Interior

A su vez, si bien no ocupó una responsabilidad en el plano ejecutivo, Juan Bautista Alberdi desplegó un rol estratégico en los albores de la Nación al redactar la obra “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina”, que se constituyó en el origen fundante de la Constitución Nacional de 1853.

Javier Milei le tomó juramento a Lisandro Catalán como ministro del Interior

Tiempo después, ya en el siglo XXI, el ex gobernador y actual senador nacional, Juan Manzur, fue designado como Jefe de Gabinete de Ministros (2021-2023) y, previamente, como ministro de Salud de la Nación (2009-2015).

Lisandro Catalán, en LA GACETA: "No tengo dudas que en octubre vamos a hacer una gran elección"

Lisandro Catalán, en LA GACETA: No tengo dudas que en octubre vamos a hacer una gran elección

De este modo, Catalán -quien hasta el momento estuvo a cargo de la Vicejefatura de Gabinete del Interior y, previo a ello, de la Secretaría del Interior- constituye el segundo ministro de origen tucumano desde el retorno de la democracia.

Temas TucumánBuenos AiresCasa RosadaJavier MileiLisandro Catalán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Presuntas coimas en Andis: renunciaron los abogados de Diego Spagnuolo

Presuntas coimas en Andis: renunciaron los abogados de Diego Spagnuolo

El mensaje de Javier Milei tras el apoyo del FMI: “Seguiremos desregulando”

El mensaje de Javier Milei tras el apoyo del FMI: “Seguiremos desregulando”

El Gobierno denunciará a la UBA por su campaña contra el veto a la ley de Financiamiento Universitario

El Gobierno denunciará a la UBA por su campaña contra el veto a la ley de Financiamiento Universitario

Lo más popular
Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut
1

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país
2

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes
3

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta
4

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Milei presentará el Presupuesto 2026 por cadena nacional y ratificará su rumbo fiscal
5

Milei presentará el Presupuesto 2026 por cadena nacional y ratificará su rumbo fiscal

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia
6

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia

Más Noticias
Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

En medio de la tensión con los gobernadores, la Nación transfirió ATN a cuatro provincias

En medio de la tensión con los gobernadores, la Nación transfirió ATN a cuatro provincias

El Gobierno promulgará la ley de Emergencia en Discapacidad, pero todavía no la aplicará

El Gobierno promulgará la ley de Emergencia en Discapacidad, pero todavía no la aplicará

El Gobierno tucumano aportará hasta $35 millones para abrir una nueva sede de la Justicia Federal

El Gobierno tucumano aportará hasta $35 millones para abrir una nueva sede de la Justicia Federal

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Cárcel de Benjamín Paz: inauguran mañana 800 nuevas plazas

Cárcel de Benjamín Paz: inauguran mañana 800 nuevas plazas

En ambas cámaras del Congreso se proponen desafiar los vetos de Milei

En ambas cámaras del Congreso se proponen desafiar los vetos de Milei

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Comentarios