“Somos optimistas; el futuro del país va a ser bueno”, dijo Lisandro Catalán tras jurar como ministro del Interior

El presidente Javier Milei tomó juramento este lunes al flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, quien hasta ahora se desempeñaba como vicejefe de Gabinete del Interior. La designación fue oficializada en la madrugada de hoy a través del Boletín Oficial y forma parte de la creación del nuevo Ministerio del Interior, establecida en el decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) número 658/2025.
La ceremonia se realizó al mediodía en el Salón Norte de la Casa Rosada, con la presencia de su círculo más cercano y varios funcionarios del gabinete. Tras jurar, Catalán declaró ante la prensa: “Es una decisión del Presidente de jerarquizar el diálogo con los gobernadores, con las provincias, así que vamos a poner todo el esfuerzo para tener una relación más fluida e ir corrigiendo las cosas que haya que corregir”.
El ministro también se mostró optimista sobre el futuro del país: “Somos optimistas que el futuro del país va a ser bueno”, señaló, mientras Milei presidía la ceremonia desde el escritorio ubicado debajo del Escudo Nacional Argentino.
Hoy asumí como ministro del Interior. Agradezco al Presidente @JMilei y al jefe de Gabinete @GAFrancosOk por la confianza. Trabajaremos para mejorar el diálogo federal y fortalecer las instituciones que nos representan a todos. pic.twitter.com/lnqT2pyBI5— Lisandro Catalán (@catalanlisandro) September 15, 2025
Entre los presentes se destacaron el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el canciller, Gerardo Werthein. Completaron la lista de asistentes los ministros Mario Lugones (Salud), Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Federico Struzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Luis Caputo (Economía). La única ausencia fue Sandra Pettovello (Capital Humano).
El acto formal, que tuvo una duración de cuatro minutos, finalizó con la proximidad de Milei a los presentes para saludarlos personalmente, mientras el equipo de comunicación del Ministerio del Interior y otros funcionarios aplaudían al nuevo ministro.