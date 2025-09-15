“Somos optimistas; el futuro del país va a ser bueno”, dijo Lisandro Catalán tras jurar como ministro del Interior

La ceremonia se realizó al mediodía en el Salón Norte de la Casa Rosada, con la presencia de su círculo más cercano y varios funcionarios del gabinete. Tras jurar, Catalán declaró ante la prensa: “Es una decisión del Presidente de jerarquizar el diálogo con los gobernadores, con las provincias, así que vamos a poner todo el esfuerzo para tener una relación más fluida e ir corrigiendo las cosas que haya que corregir”.