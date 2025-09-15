¿El queso es saludable o no? Las cinco opciones que recomiendan incorporar en tus comidas

La opinión popular respecto al queso está dividida cuando se trata de determinar si es un alimento saludable o no. Es que con la evolución y las nuevas creaciones de este alimento, surgieron opciones poco saludables o demasiado cargadas en sodio o grasas. Sin embargo, los profesionales sostienen que puede ser un alimento aliado de la salud, pero hay que conocer cuáles son las opciones indicadas.
El queso es un alimento “comodín”: pueden consumirlo grandes y chicos, vegetarianos y carnívoros, está presente en culturas de todo el mundo y puede usarse en las cuatro comidas de cada día. Es rico en proteína y calcio, además de diferentes tipos de vitamina –como A, D, B2, B3 y B6–.
Cinco quesos saludables para comer todos los días
Queso crema
Es un queso suave que se prepara con leche entera, por lo que tiene un poco más de grasa saturada que otros tipos. Contiene solo 78 miligramos de colesterol, 2.2 gramos de carbohidratos y 517 miligramos de calcio por cada porción de 100 gramos. Tiene, en esa proporción, un estimado de 280 calorías.
Queso suizo
A diferencia de otras opciones, este tipo de queso tiene un bajo aporte de colesterol. De hecho, es el que menor colesterol contiene. Por esto disminuye la posibilidad de padecer problemas cardiovasculares y es beneficioso para la presión arterial. Tiene probióticos que cuidan la salud intestinal y aporta una buena cantidad de calcio pero con poca lactosa.
Mozzarella baja en grasa
Contiene menos grasas saturadas que otros tipos de quesos, sobre todo en su versión parcialmente descremada. Es un queso fresco que también tiene probióticos beneficiosos que mejoran la digestión y favorecen el sistema inmunológico. Ideal para quienes prefieren sabores suaves o incorporan queso a tartas y empanadas u otros platos que llevan relleno.
Ricotta
Es una buena opción si se trata de bajo contenido de grasas saturadas porque tiene solo ocho gramos por cada porción de 100 gramos. Tiene calcio, retinol y vitamina A, tan importantes para la salud de los huesos y el sistema inmunológico. Un plus es que se puede utilizar tanto en platos salados como en postres.
Requesón
También conocido como queso Cottage, tiene un elevado aporte de proteínas –entre 11 y 13 gramos en cada porción de 100 gramos y menos de cuatro gramas de grasa total–, ideal para quienes quieren aumentar su consumo, sin ganar grasas totales.