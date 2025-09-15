¿El queso es saludable o no? Las cinco opciones que recomiendan incorporar en tus comidas

La opinión popular respecto al queso está dividida cuando se trata de determinar si es un alimento saludable o no. Es que con la evolución y las nuevas creaciones de este alimento, surgieron opciones poco saludables o demasiado cargadas en sodio o grasas. Sin embargo, los profesionales sostienen que puede ser un alimento aliado de la salud, pero hay que conocer cuáles son las opciones indicadas.