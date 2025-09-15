Secciones
SociedadSalud

¿El queso es saludable o no? Las cinco opciones que recomiendan incorporar en tus comidas

Agregalo en tartas, ensaladas, sopas, meriendas y desayunos. Estas son las opciones que menos pueden generarte problemas de salud.

Los amantes del queso podrán saber cuáles son las opciones más saludables y con menos efectos negativos para el organismo. Los amantes del queso podrán saber cuáles son las opciones más saludables y con menos efectos negativos para el organismo.
Hace 1 Hs

La opinión popular respecto al queso está dividida cuando se trata de determinar si es un alimento saludable o no. Es que con la evolución y las nuevas creaciones de este alimento, surgieron opciones poco saludables o demasiado cargadas en sodio o grasas. Sin embargo, los profesionales sostienen que puede ser un alimento aliado de la salud, pero hay que conocer cuáles son las opciones indicadas.

Con qué alimentos no deberíamos acompañar el café, según una nutricionista

Con qué alimentos no deberíamos acompañar el café, según una nutricionista

El queso es un alimento “comodín”: pueden consumirlo grandes y chicos, vegetarianos y carnívoros, está presente en culturas de todo el mundo y puede usarse en las cuatro comidas de cada día. Es rico en proteína y calcio, además de diferentes tipos de vitamina –como A, D, B2, B3 y B6–.

Cinco quesos saludables para comer todos los días

Queso crema

Es un queso suave que se prepara con leche entera, por lo que tiene un poco más de grasa saturada que otros tipos. Contiene solo 78 miligramos de colesterol, 2.2 gramos de carbohidratos y 517 miligramos de calcio por cada porción de 100 gramos. Tiene, en esa proporción, un estimado de 280 calorías.

Queso suizo

A diferencia de otras opciones, este tipo de queso tiene un bajo aporte de colesterol. De hecho, es el que menor colesterol contiene. Por esto disminuye la posibilidad de padecer problemas cardiovasculares y es beneficioso para la presión arterial. Tiene probióticos que cuidan la salud intestinal y aporta una buena cantidad de calcio pero con poca lactosa.

Mozzarella baja en grasa

Contiene menos grasas saturadas que otros tipos de quesos, sobre todo en su versión parcialmente descremada. Es un queso fresco que también tiene probióticos beneficiosos que mejoran la digestión y favorecen el sistema inmunológico. Ideal para quienes prefieren sabores suaves o incorporan queso a tartas y empanadas u otros platos que llevan relleno.

Ricotta

Es una buena opción si se trata de bajo contenido de grasas saturadas porque tiene solo ocho gramos por cada porción de 100 gramos. Tiene calcio, retinol y vitamina A, tan importantes para la salud de los huesos y el sistema inmunológico. Un plus es que se puede utilizar tanto en platos salados como en postres.

Requesón

También conocido como queso Cottage, tiene un elevado aporte de proteínas –entre 11 y 13  gramos en cada porción de 100 gramos y menos de cuatro gramas de grasa total–, ideal para quienes quieren aumentar su consumo, sin ganar grasas totales.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Inflamación abdominal: cómo cocinar los alimentos para evitar gases

Inflamación abdominal: cómo cocinar los alimentos para evitar gases

¿Qué comer antes de correr? El secreto para no quedarte sin energía a mitad de la carrera

¿Qué comer antes de correr? El secreto para no quedarte sin energía a mitad de la carrera

Con qué alimentos no deberíamos acompañar el café, según una nutricionista

Con qué alimentos no deberíamos acompañar el café, según una nutricionista

¿ Cuántas pasas de ciruela debemos consumir para mantener los huesos fuertes?

¿ Cuántas pasas de ciruela debemos consumir para mantener los huesos fuertes?

La diferencia entre la papa y la batata: ¿cuál es más saludable?

La diferencia entre la papa y la batata: ¿cuál es más saludable?

Lo más popular
Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut
1

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta
2

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país
3

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes
4

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Milei presentará el Presupuesto 2026 por cadena nacional y ratificará su rumbo fiscal
5

Milei presentará el Presupuesto 2026 por cadena nacional y ratificará su rumbo fiscal

La carencia de infraestructura en Tucumán pone en jaque a ciclistas
6

La carencia de infraestructura en Tucumán pone en jaque a ciclistas

Más Noticias
Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo mientras manejaba

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo mientras manejaba

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: estado reservado con riesgo de vida

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: "estado reservado con riesgo de vida"

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Comentarios