Dieta hipocalórica, la tendencia para comer bien y adelgazar: un menú semanal y uno diario

El concepto clave de la dieta hipocalórica es evitar las calorías vacías o calorías inútiles. Pero, ¿qué implica esto? Se trata de un regimen que tiene como objetivo ayudar a bajar de peso. Pero para lograrlo no se restringen comidas, sino que se controla la cantidad de calorías que contienen los alimentos para satisfacer las necesidades del cuerpo.