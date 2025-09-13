Con qué alimentos no deberíamos acompañar el café, según una nutricionista

Diversos estudios científicos han destacado las propiedades beneficiosas del consumo de café. Este se ha relacionado con la disminución del riesgo de mortalidad por todas las causas y también por cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes o cáncer de hígado. Pero también los especialistas han advertido ciertas condiciones respecto a sus ventajas, ya que en el consumo debemos tener en cuenta aspectos como los momentos más adecuados para beberlo o el repertorio de alimentos con los que no hay que acompañarlo.