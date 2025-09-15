El dólar bajo presión: Martín Redrado habló del “interrogante” que condiciona al Gobierno

El ex titular del Banco Central (BCRA), Martín Redrado, se refirió al fuerte incremento que registró el dólar tras la derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas que se celebraron en provincia de Buenos Aires e hizo foco en el “interrogante” que, a su juicio, determinará si el Gobierno logrará mantener a la divisa dentro de la banda flotación.
En diálogo con el programa Comunidad de Negocios (LN+), el economista afirmó que el BCRA debe demostrar que tiene “capacidad de fuego” para intervenir cuando el tipo de cambio se acerque al techo de la banda y explicó que ese respaldo podría provenir del préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI). “¿El FMI los dejará usarlo? El equipo económico me dijo ‘despreocupate’. Habrá que verlo”, planteó.
Remarcó que las próximas semanas serán decisivas. “Cuando el dólar varía, lo que hacen el hombre y la mujer del campo es no liquidar. Esperan un mejor precio. Es una cuestión de incentivos”. “¿Cuándo empieza a comprar insumos para la próxima cosecha? En octubre. Entonces, hay que tener cuidado con los próximos 15 días de septiembre. Todavía hay sequía por parte del campo. En octubre, si se estabiliza el tipo de cambio, podría haber una liquidación de U$S10.000 millones que alivie la tensión”, sostuvo.
También insistió en la necesidad de que el Banco Central muestre de manera clara sus recursos disponibles. “Cuando hay tensión cambiaria, lo que se necesita es que el BCRA muestre su poder de fuego. Hay que mostrar el color del dinero. Que se vea que tienen los billetes suficientes para que el mercado no se anime”, afirmó, aunque advirtió que hasta ahora “el equipo económico no ha mostrado ese poder de fuego que supuestamente tiene”.
En esa línea, cuestionó los tiempos de acción. “Hubiera sido mejor que lo mostrara antes, nos evitábamos la subida fenomenal de la tasa de interés. Pero está claro que, antes del 26 de octubre -o después, si hay un resultado favorable- se va a testear el techo de la banda”, dijo.
Consultado sobre la reacción oficial ante un eventual avance del dólar al límite de la banda, respondió: “Tenés que estar preparado para que se toque el techo de la banda y responder. Hasta ahora, el problema que tenés es que mucha de la liquidez que tiene el Banco Central son dólares que le prestó al Ministerio de Economía y al Tesoro Nacional, pero son dólares que le prestó el Fondo Monetario”. En ese punto, reiteró la incógnita central: “Están los U$S 14.000 millones del FMI; hay liquidez en términos de depósito. ¿El FMI va a dejar usar ese dinero? Lo hablé con el equipo económico y me dijeron ‘despreocupate’. Hay que verlo”.
Tras el revés electoral, Martín Redrado recomendó al Gobierno un "cambio de enfoque"
Por último, Redrado recomendó un giro en las prioridades de la administración de Milei. “El equipo económico debe atender al empleo y a la producción. Tiene que empezar a controlar la agenda productiva en Argentina. No alcanza solo con el equilibrio presupuestario y la desregulación”, opinó y consideró necesarias políticas específicas para reducir los costos del sector productivo -en impuestos, logística y exportación- porque “con el equilibrio fiscal no se llena la heladera”, indicó.
“Lo que viene son dos pilares fundamentales: el equilibrio de las cuentas públicas, un BCRA que no financie al sector público y que no emita papelitos de colores. Sobre eso hay que construir, en un mundo que necesita lo que Argentina tiene para ofrecer. De eso se trata la segunda etapa”, finalizó el economista.