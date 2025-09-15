El dólar bajo presión: Martín Redrado habló del “interrogante” que condiciona al Gobierno

Consultado sobre la reacción oficial ante un eventual avance del dólar al límite de la banda, respondió: “Tenés que estar preparado para que se toque el techo de la banda y responder. Hasta ahora, el problema que tenés es que mucha de la liquidez que tiene el Banco Central son dólares que le prestó al Ministerio de Economía y al Tesoro Nacional, pero son dólares que le prestó el Fondo Monetario”. En ese punto, reiteró la incógnita central: “Están los U$S 14.000 millones del FMI; hay liquidez en términos de depósito. ¿El FMI va a dejar usar ese dinero? Lo hablé con el equipo económico y me dijeron ‘despreocupate’. Hay que verlo”.