Tensión cambiaria: el dólar oficial volvió a subir y quedó cerca del techo de la banda de flotación

En medio de este escenario complejo en materia cambiaria, la gran incógnita es saber cómo va a continuar la divisa hasta los comicios de medio término. Según explicó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber, "para los inversores será importante validar que el BCRA venderá en caso de que el dólar toque el techo de la banda de flotación, dado que dicho accionar justamente podría permitir transitar con mayor calma esta etapa hasta las elecciones de octubre".