Tensión cambiaria: el dólar oficial volvió a subir y quedó cerca del techo de la banda de flotación

En una semana compleja para la administración de Javier Milei después de la tensión que provocó en el mercado cambiario la victoria del peronismo en las elecciones legislativas en provincia de Buenos Aires, el dólar oficial subió fuertemente y quedó cerca del techo de la banda de flotación en el segmento mayorista.
En el segmento minorista, la divisa estadounidense cerró en el Banco Nación (BNA) a $1.465, el valor nominal más alto del que se tenga registro. Se trató de un incremento de $20 frente a la jornada previa.
El tipo de cambio oficial mayorista cotizó a$1.453,85, lo que significó un incremento de $21,66 frente al cierre anterior. En los últimos cinco días acumuló una escalada de $90,35.
En tanto, el dólar "blue" saltó $15 y se ofreció a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta. El paralelo registró una suba de $55 en la semana y superó el valor previo al inicio del nuevo esquema cambiario.
La mirada de los expertos: ¿qué puede pasar con el dólar hasta el 26 de octubre?
En medio de este escenario complejo en materia cambiaria, la gran incógnita es saber cómo va a continuar la divisa hasta los comicios de medio término. Según explicó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber, "para los inversores será importante validar que el BCRA venderá en caso de que el dólar toque el techo de la banda de flotación, dado que dicho accionar justamente podría permitir transitar con mayor calma esta etapa hasta las elecciones de octubre".
"La dinámica del mercado volvió a reflejar la sensibilidad frente a las expectativas. A pesar de que el Tesoro logró refinanciar el 91% de los vencimientos de deuda en pesos, el 9% restante, que no encontró ‘rolleo’ (renovación), se volcó rápidamente a posiciones de cobertura cambiaria", sostuvo Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, consignó Infobae.
A su turno, Juan Manuel Franco, economista Jefe del Grupo SBS, expresó que "hacia adelante, el foco será claro: hasta las elecciones la dinámica política y el tipo de cambio, así como la potencial respuesta monetaria a presiones, se llevarán la atención".
"Una vez pasados los comicios de octubre, con el resultado puesto, podremos analizar qué implicancias tiene este sobre riesgo país y demanda de pesos, para evaluar el sendero macro post electoral", cerró.