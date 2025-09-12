Secciones
EconomíaDolar hoy

Tensión cambiaria: el dólar oficial volvió a subir y quedó cerca del techo de la banda de flotación

La divisa registró un avance de casi $100 en la semana tras el revés que sufrió el Gobierno de Milei en los comicios bonaerenses. ¿Qué pasó con el dólar "blue"?

Tensión cambiaria: el dólar oficial volvió a subir y quedó cerca del techo de la banda de flotación
Hace 1 Hs

En una semana compleja para la administración de Javier Milei después de la tensión que provocó en el mercado cambiario la victoria del peronismo en las elecciones legislativas en provincia de Buenos Aires, el dólar oficial subió fuertemente y quedó cerca del techo de la banda de flotación en el segmento mayorista.

Dólar al límite: qué significa para la economía según un experto

Dólar al límite: qué significa para la economía según un experto

En el segmento minorista, la divisa estadounidense cerró en el Banco Nación (BNA) a $1.465, el valor nominal más alto del que se tenga registro. Se trató de un incremento de $20 frente a la jornada previa.

El tipo de cambio oficial mayorista cotizó a$1.453,85, lo que significó un incremento de $21,66 frente al cierre anterior. En los últimos cinco días acumuló una escalada de $90,35.

En tanto, el dólar "blue" saltó $15 y se ofreció a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta. El paralelo registró una suba de $55 en la semana y superó el valor previo al inicio del nuevo esquema cambiario.

La mirada de los expertos: ¿qué puede pasar con el dólar hasta el 26 de octubre?

En medio de este escenario complejo en materia cambiaria, la gran incógnita es saber cómo va a continuar la divisa hasta los comicios de medio término. Según explicó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber, "para los inversores será importante validar que el BCRA venderá en caso de que el dólar toque el techo de la banda de flotación, dado que dicho accionar justamente podría permitir transitar con mayor calma esta etapa hasta las elecciones de octubre".

El riesgo país volvió a superar los 1.000 puntos, tras una caída de los bonos en dólares

El riesgo país volvió a superar los 1.000 puntos, tras una caída de los bonos en dólares

"La dinámica del mercado volvió a reflejar la sensibilidad frente a las expectativas. A pesar de que el Tesoro logró refinanciar el 91% de los vencimientos de deuda en pesos, el 9% restante, que no encontró ‘rolleo’ (renovación), se volcó rápidamente a posiciones de cobertura cambiaria", sostuvo Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, consignó Infobae. 

A su turno, Juan Manuel Franco, economista Jefe del Grupo SBS, expresó que "hacia adelante, el foco será claro: hasta las elecciones la dinámica política y el tipo de cambio, así como la potencial respuesta monetaria a presiones, se llevarán la atención".

"Una vez pasados los comicios de octubre, con el resultado puesto, podremos analizar qué implicancias tiene este sobre riesgo país y demanda de pesos, para evaluar el sendero macro post electoral", cerró.

Temas El DólarTucumánBuenos AiresLuis CaputoSantiago BausiliJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Victoria Villarruel publicó un inquietante mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil
1

Victoria Villarruel publicó un "inquietante" mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno
2

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

Cruces entre docentes y Mariano Campero durante la protesta contra el veto de financiamiento universitario
3

Cruces entre docentes y Mariano Campero durante la protesta contra el veto de financiamiento universitario

La Justicia condenó a la Provincia a indemnizar a la familia de Paola Tacacho, asesinada en 2020
4

La Justicia condenó a la Provincia a indemnizar a la familia de Paola Tacacho, asesinada en 2020

Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías
5

"Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”
6

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”

Más Noticias
Cruces entre docentes y Mariano Campero durante la protesta contra el veto de financiamiento universitario

Cruces entre docentes y Mariano Campero durante la protesta contra el veto de financiamiento universitario

La volatilidad económica golpea la imagen de Milei y acrecienta el pesimismo social

La volatilidad económica golpea la imagen de Milei y acrecienta el pesimismo social

El inesperado cambio de look de Antonela Roccuzzo que mostró su estilista

El inesperado cambio de look de Antonela Roccuzzo que mostró su estilista

Victoria Villarruel publicó un inquietante mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Victoria Villarruel publicó un "inquietante" mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

"Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

La Expo Agroganadera de Tucumán siente el impacto del año electoral

La Expo Agroganadera de Tucumán siente el impacto del año electoral

Comentarios