Pablo Quirno: “no hay ruptura del esquema cambiario”

A tres días de las elecciones bonaerenses, el Gobierno nacional decidió jugar todas sus fichas con un esquema transitorio, según el equipo económico, para evitar que la cotización del dólar se dispare. Septiembre arrancó con una elevada volatilidad para el tipo de cambio, con presiones compradoras que llevaron a la divisa estadounidense cerca del límite superior de la banda de flotación. Eso motivó que el Ministerio de Economía optara por intervenir en el mercado cambiario, donde se ofrecen y se demandan dólares. De esa manera, podrá regular el valor del dólar. En ese contexto, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, justificó la medida y ratificó el esquema de bandas, revelando que la decisión tiene el aval del Fondo Monetario Internacional (FMI). “No hay ninguna rotura del esquema cambiario, no hay rotura del esquema de bandas”, remarcó el funcionario y aseguró que “el Banco Central seguirá comprando pesos en el tope de la banda y seguirá vendiendo pesos en el piso de la banda, eso no ha cambiado”, en una entrevista en A24. En este marco, explicó que lo que si se modifica tal como se anunció en la jornada de ayer es que “el Tesoro va a participar activamente para prevenir los períodos de falta de liquidez que son los que generan mayor incertidumbre”.
En la misma línea, manifestó que “la política cambiaria está muy clara, está dada por nuestro programa con el FMI, donde hemos recapitalizado al Banco Central.
Ante este escenario, Quirno aclaró que “no se toca un peso de las reservas ni del acuerdo con el Fondo Monetario”, e indicó que esta postura del Tesoro va a perdurar “mientras se mantenga esta situación de liquidez en el mercado”, aclarando que “no estamos persiguiendo un nivel de tipo de cambio ni un resultado”. Quirno despejó algunas dudas del mercado respecto del apoyo del Fondo a este cambio en la política cambiaria. Expresó que se habló con el organismo y que dio su visto bueno. Con el anuncio del secretario de Finanzas, en el mercado estiman que el “poder de fuego” del Tesoro nacional es menor al que tiene el Central (BCRA), que cuenta con el respaldo de unos U$S14.000 millones provenientes del acuerdo con el Fondo.
“En una nota televisiva, el director del BCRA, Federico Furiase, recalcó que el Tesoro había comprado U$S3.000 millones, detallando que eran U$S1.500 millones vía Bontes y U$S1.500 millones en compras en bloques, y que tenía suficiente poder de fuego, aunque iba a realizar intervenciones pequeñas solo para proveer liquidez. Pero sus palabras fueron especificas en cuanto a que el Tesoro había comprado esa cantidad, no que los disponía”, recordó la consultora Outlier. Detalló que el “poder de fuego” que tiene el Tesoro asciende a poco menos de U$S1.700 millones, “que es lo que tiene depositado en el BCRA”.
Las advertencias
En tanto, el ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, propuso que la autoridad monetaria nacional realice una oferta de U$S5.000 millones al precio equivalente al techo de la banda que calculó en $1.430, con el fin de descomprimir el mercado cambiario. “La lógica de esta medida es mostrar que los dólares del Tesoro están”, señaló. Redrado participó ayer del ciclo “Diálogos” que organiza la Fundación Mediterránea en Buenos Aires. “Quien tenga una propuesta mejor que la diga”, desafió Redrado e insistió: “si los dólares están, pongámoslos sobre la mesa para descomprimir el mercado”.
El economista advirtió que, si esta situación de incertidumbre con volatilidad del dólar y altas tasas persiste, “lo terminará pagando el factor empleo”. Redrado consideró que desde el 10 de julio hubo “improvisación” en la toma de decisiones económicas y aseguró que ahora “se corre detrás de los acontecimientos”. En el mismo sentido, dijo que luego de las elecciones de octubre el gobierno deberá presentar un programa integral que incluya un plan fiscal, monetario, cambiario y financiero.
Sobre el impacto de las elecciones del próximo domingo, señaló que “si el gobierno gana es importante”, pero advirtió que “si la diferencia es de menos 5 puntos la reacción será entre neutra y positiva; si pierde entre 5 y 10 puntos será neutra, y por más de 10 será negativa”. “Por eso le recomiendo al equipo económico que el lunes ponga los dólares arriba de la mesa”, remató.
En la tercera rueda de la semana, el dólar oficial operó estable al terminar a $1.375 para la venta y a $1.335 en el Banco Nación. A su vez, el Riesgo País argentino avanzó con fuerza y alcanzó los 898 puntos básicos, tras un salto de 8,32% al cierre de ayer. El incremento se explicó por la caída generalizada de los bonos soberanos en dólares, que profundizó las tensiones en el mercado financiero en la antesala de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires.
El economista Ricardo Arriazu habló acerca de las dificultades del Gobierno de Javier Milei para controlar el dólar en un escenario de desconfianza arraigada y elecciones cruciales en el horizonte. El consultor señaló que la apertura del cepo cambiario, aunque financiada por el FMI, tuvo un efecto contraproducente: los argentinos compraron masivamente dólares, drenando reservas y afectando la actividad económica. “El equipo económico no anticipó semejante demanda, subestimando la desconfianza acumulada tras años de restricciones”, afirmó. Arriazu criticó el esquema de flotación entre bandas, así como la decisión de desmantelar las LEFI. Según dijo, estas medidas contribuyeron a la inestabilidad cambiaria: “se desató el infierno”.
“Desde que se abrió el cepo, los argentinos compraron U$S11.400 millones, y en términos netos U$S9.400 millones. Eso es lo que explica la caída de actividad. El equipo económico no esperaba que hubiera semejante caudal de demanda, pensaban que, si el dólar estaba tranquilo, la gente se iba a olvidar de comprar dólares. Pero la gente tiene años de cepo y de desconfianza encima”, remarcó.
Ante este panorama, enfatizó que el Gobierno no tiene margen para una devaluación, ya que esto desestabilizaría por completo su programa económico. A pesar de contar con reservas y vencimientos de deuda acotados, la percepción de vulnerabilidad persiste. “Si el dólar se escapa, se acabó todo”, advirtió.