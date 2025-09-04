Pablo Quirno: “no hay ruptura del esquema cambiario”

A tres días de las elecciones bonaerenses, el Gobierno nacional decidió jugar todas sus fichas con un esquema transitorio, según el equipo económico, para evitar que la cotización del dólar se dispare. Septiembre arrancó con una elevada volatilidad para el tipo de cambio, con presiones compradoras que llevaron a la divisa estadounidense cerca del límite superior de la banda de flotación. Eso motivó que el Ministerio de Economía optara por intervenir en el mercado cambiario, donde se ofrecen y se demandan dólares. De esa manera, podrá regular el valor del dólar. En ese contexto, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, justificó la medida y ratificó el esquema de bandas, revelando que la decisión tiene el aval del Fondo Monetario Internacional (FMI). “No hay ninguna rotura del esquema cambiario, no hay rotura del esquema de bandas”, remarcó el funcionario y aseguró que “el Banco Central seguirá comprando pesos en el tope de la banda y seguirá vendiendo pesos en el piso de la banda, eso no ha cambiado”, en una entrevista en A24. En este marco, explicó que lo que si se modifica tal como se anunció en la jornada de ayer es que “el Tesoro va a participar activamente para prevenir los períodos de falta de liquidez que son los que generan mayor incertidumbre”.