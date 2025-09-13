Secciones
Política

Las 5 claves de la semana: Milei busca retomar la iniciativa entre vetos y dólar en alza

El Presidente recibió un duro golpe electoral en la provincia de Buenos Aires y eso lo llevó a instrumentar algunos cambios, como la formación de mesas políticas y la designación de Catalán como ministro del Interior. Al mismo tiempo, ratificó el rumbo político y económico de su Gobierno, lo que llevó a que el dólar suba fuerte y las acciones caigan con potencia. Volvió a vetar dos leyes con fuerte contenido social y se espera una semana con nuevas protestas. En Tucumán, La Libertad Avanza lanzó su campaña con Karina Milei a la cabeza y Jaldo continuó con su política de mostrar reactivación de obra pública en medio de la campaña electoral.

LA INTERPRETACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. La imagen fue generada con una aplicación de IA al preguntarle sobre el escenario político local. LA INTERPRETACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. La imagen fue generada con una aplicación de IA al preguntarle sobre el escenario político local.
Indalecio Francisco Sanchez
Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 3 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánAxel KicillofPatricia BullrichProvincia de Buenos AiresMicaela": JaldoJavier MileiMartín MenemLa Libertad Avanza
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Norberto Milei fue a votar en camioneta polarizada y con 13 custodios

Norberto Milei fue a votar en camioneta polarizada y con 13 custodios

Lilia Lemoine acompañó a votar a Karina Milei, se sintió acosada y grabó a periodistas

Lilia Lemoine acompañó a votar a Karina Milei, se sintió acosada y grabó a periodistas

Cano: “Karina Milei llega a Tucumán a festejar un veto que ataca a la educación pública”

Cano: “Karina Milei llega a Tucumán a festejar un veto que ataca a la educación pública”

Lo más popular
VIDEO. Reviví la segunda semifinal de Enseñame, Tucumán
1

VIDEO. Reviví la segunda semifinal de "Enseñame, Tucumán"

Cómo los jóvenes resignifican el mate en Argentina
2

Cómo los jóvenes resignifican el mate en Argentina

El Congreso de estudiantes de Medicina vuelve a Tucumán con talleres y ciencia joven
3

El Congreso de estudiantes de Medicina vuelve a Tucumán con talleres y ciencia joven

¿Corrés o andás en bici? Se viene la sexta edición de La Batalla de Tucumán
4

¿Corrés o andás en bici? Se viene la sexta edición de La Batalla de Tucumán

Dónde ver The Summer I Turned Pretty, la serie juvenil que es viral por su triángulo amoroso
5

Dónde ver "The Summer I Turned Pretty", la serie juvenil que es viral por su triángulo amoroso

Los Nocheros apuesta a un nuevo malón en el folclore
6

Los Nocheros apuesta a un nuevo malón en el folclore

Más Noticias
VIDEO. Reviví la segunda semifinal de Enseñame, Tucumán

VIDEO. Reviví la segunda semifinal de "Enseñame, Tucumán"

Dónde ver The Summer I Turned Pretty, la serie juvenil que es viral por su triángulo amoroso

Dónde ver "The Summer I Turned Pretty", la serie juvenil que es viral por su triángulo amoroso

¿Corrés o andás en bici? Se viene la sexta edición de La Batalla de Tucumán

¿Corrés o andás en bici? Se viene la sexta edición de La Batalla de Tucumán

Encuentro clave en la Casa Rosada con gobernadores para pacificar relaciones

Encuentro clave en la Casa Rosada con gobernadores para pacificar relaciones

Ril Fella & Masta Clark fusionan trap y folklore

Ril Fella & Masta Clark fusionan trap y folklore

“Speaking tango”, tributo al 2x4 con aportes poéticos y del jazz

“Speaking tango”, tributo al 2x4 con aportes poéticos y del jazz

Teatro: llegan una obra jujeña y la segunda parte de “Brevísimo”

Teatro: llegan una obra jujeña y la segunda parte de “Brevísimo”

Los Nocheros apuesta a un nuevo malón en el folclore

Los Nocheros apuesta a un nuevo malón en el folclore

Comentarios