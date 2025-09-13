Las 5 claves de la semana: Milei busca retomar la iniciativa entre vetos y dólar en alza
El Presidente recibió un duro golpe electoral en la provincia de Buenos Aires y eso lo llevó a instrumentar algunos cambios, como la formación de mesas políticas y la designación de Catalán como ministro del Interior. Al mismo tiempo, ratificó el rumbo político y económico de su Gobierno, lo que llevó a que el dólar suba fuerte y las acciones caigan con potencia. Volvió a vetar dos leyes con fuerte contenido social y se espera una semana con nuevas protestas. En Tucumán, La Libertad Avanza lanzó su campaña con Karina Milei a la cabeza y Jaldo continuó con su política de mostrar reactivación de obra pública en medio de la campaña electoral.
LA INTERPRETACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. La imagen fue generada con una aplicación de IA al preguntarle sobre el escenario político local.
