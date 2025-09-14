Milei presentará el Presupuesto 2026 por cadena nacional y ratificará su rumbo fiscal

A lo largo de los aproximadamente 20 minutos que durará la alocución, el mandatario libertario expondrá los lineamientos generales del plan de ingresos y gastos para el próximo año, que prevé un superávit primario del 2,2% y un resultado financiero equilibrado. La meta fiscal será defendida como pilar de gobernabilidad, aun frente a las dificultades legislativas y los reclamos de mayor asistencia económica por parte de los mandatarios provinciales y áreas sociales, como discapacidad, la salud pública y por el financiamiento de las universidades del país.