Milei presentará el Presupuesto 2026 por cadena nacional y ratificará su rumbo fiscal

Javier Milei encabezará este lunes por la noche una cadena nacional en la que presentará el proyecto de Presupuesto 2026, una iniciativa clave con la que la administración libertaria buscará reafirmar el principio de déficit cero como eje central de su programa económico. La transmisión está prevista para las 21, y será el primer mensaje significativo del mandatario luego de la derrota electoral sufrida en la provincia de Buenos Aires.
Grabado horas antes en el Salón Blanco de Casa Rosada, el mensaje funcionará como una declaración de principios, en un contexto político y económico marcado por tensiones crecientes con el Congreso nacional, las demandas presupuestarias de diversos sectores y la inestabilidad en el mercado por la suba del dólar y el descenso de la actividad industrial.
Según fuentes oficiales, Milei insistirá en que no habrá desviaciones en la meta fiscal: el gasto público se mantendrá bajo estricta vigilancia, y la emisión monetaria seguirá fuera de la estrategia de la Casa Rosada, consignó el sitio Infobae.
En Olivos, donde se terminó de redactar el discurso durante el fin de semana junto a su asesor Santiago Caputo, señalan que el texto reflejará un único mensaje: la política económica no cambia. El proyecto se presenta bajo el formato de déficit financiero cero, tal como figura en los lineamientos que se vienen aplicando desde el inicio de la gestión.
A lo largo de los aproximadamente 20 minutos que durará la alocución, el mandatario libertario expondrá los lineamientos generales del plan de ingresos y gastos para el próximo año, que prevé un superávit primario del 2,2% y un resultado financiero equilibrado. La meta fiscal será defendida como pilar de gobernabilidad, aun frente a las dificultades legislativas y los reclamos de mayor asistencia económica por parte de los mandatarios provinciales y áreas sociales, como discapacidad, la salud pública y por el financiamiento de las universidades del país.
El gobierno de Milei, que en los últimos días profundizó su enfrentamiento con el Parlamento a través de una serie de vetos a leyes aprobadas por mayoría, como el financiamiento universitario, la emergencia en discapacidad y la asistencia pediátrica, no espera un trato favorable al Presupuesto dentro del recinto legislativo. Por esa razón, el discurso evitará la confrontación directa, pero sí dejará en claro que el oficialismo no cederá ante presiones para ampliar el gasto.
Desde el entorno presidencial descartan la posibilidad de incluir compensaciones para los gobernadores, incluso en un escenario de escasez de recursos y disputas por la distribución de los fondos. El oficialismo considera que no hay margen para modificar el rumbo ante lo que definen como “un contexto de manta corta”, donde cada ampliación presupuestaria compromete el objetivo del equilibrio fiscal.
La cadena nacional de este lunes será, así, una señal política y económica clave: no solo para marcar la continuidad del ajuste, sino también para intentar recuperar la iniciativa en medio de un escenario adverso tras los recientes reveses electorales y parlamentarios. Milei buscará, con esta presentación, “setear” expectativas sobre su visión de Estado y reafirmar ante su electorado que el rumbo no se negocia.