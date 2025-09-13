Secciones
Mundo

El desgarrador mensaje de la viuda de Charlie Kirk, el activista cercano a Trump asesinado en EEUU

A través de las redes sociales, Erika Kirk habló por primera vez y dijo que nunca dejará que el legado de su esposo muera. Agradecimientos a Trump y un llamado a los jóvenes.

El desgarrador mensaje de la viuda de Charlie Kirk, el activista cercano a Trump asesinado en EEUU Foto/Turning Point USA
Hace 1 Hs

El asesinato en un acto público de Charlie Kirk sigue causando conmoción en Estados Unidos. En las últimas horas, la esposa del activista conservador y cercano al trumpismo, Erika, rompió el silencio y prometió continuar con el legado político y social de su pareja.

Al comienzo de su mensaje, la mujer afirmó: “No tienen idea de lo que acaban de desatar en todo este país y en este mundo”.

“No tienen idea del fuego que han encendido dentro de esta esposa. El llanto de esta viuda resonará en todo el mundo como un grito de guerra. Para todos los que nos escuchan esta noche en Estados Unidos: el movimiento que mi esposo construyó no morirá”, agregó. 

En otro tramo del video, la viuda señaló: “Hace dos días mi esposo fue a ver el rostro de su salvador y dios. Quería ser recordado por su coraje. Llevará la corona de los mártires”.

Recordó además la personalidad y valores de su pareja: “Amaba la vida, amaba a Estados Unidos, amaba la naturaleza, Charlie amaba a sus hijos y me amaba a mí con todo su corazón. Quería que todos trajeran el paraíso a la tierra a través del amor que trae criar una familia”.

“Mi esposo perdió su vida por mí, por su nación, por nuestros hijos”, remarcó.

Llamado a la juventud

Para finalizar, Kirk convocó a los jóvenes a sumarse al movimiento político iniciado por su marido y cerró con una promesa dirigida a él. “Prometo que nunca dejaré que tu legado muera”, sentenció. 

