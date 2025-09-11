Veto al financiamiento universitario: “Los diputados de Jaldo lo festejaron”, dijo Roberto Sánchez

El diputado nacional y candidato de Unidos por Tucumán, Roberto Sánchez, cuestionó la decisión del Poder Ejecutivo de vetar la ley de financiamiento universitario y responsabilizó a los legisladores que responden al gobernador Osvaldo Jaldo por haber acompañado esa postura en el Congreso.
“El principal problema es que no tenemos presupuesto. Estamos funcionando con el de 2023, elaborado por Sergio Massa, en un contexto de más de 300% de inflación. Eso genera una discrecionalidad absoluta del Gobierno nacional para reasignar partidas y es lo que termina afectando a universidades, jubilados, el Garrahan o las personas con discapacidad”, explicó a LA GACETA.
El legislador recordó que su espacio político ya había acompañado iniciativas similares en 2024 y que, pese a que fueron aprobadas en el Congreso, luego fueron vetadas por el presidente. “El año pasado votamos a favor del financiamiento universitario y del aumento a los jubilados. Sin embargo, 87 diputados fueron a festejar el rechazo a esos proyectos. Entre ellos estaban los que responden a Jaldo”, sostuvo.
Sánchez pidió que esta vez los representantes tucumanos “no repitan la historia” y acompañen el proyecto para garantizar recursos a las universidades nacionales. “Le pedimos a los diputados de nuestra provincia que defiendan la universidad pública, que es clave para garantizar igualdad de oportunidades y el futuro de miles de jóvenes”, enfatizó.
Respecto a los cambios recientes en el gabinete nacional, el referente radical opinó que se trata de una señal de reconocimiento de errores. “Es positivo que el Gobierno recapacite, pero no alcanza con maquillaje: necesitamos cambios profundos que atiendan la producción, las pymes y la parte social. No se trata solo de la macroeconomía, sino de que la gente pueda llegar a fin de mes”, advirtió.
Finalmente, reiteró que su espacio insistirá en la próxima sesión del Congreso para restablecer el financiamiento universitario y enmarcó el debate en una defensa más amplia del rol del Estado en áreas sensibles. “Vamos a seguir defendiendo a los universitarios, a los jubilados, a los discapacitados y a la salud pública. Ese es nuestro compromiso”, concluyó.