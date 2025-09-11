Veto al financiamiento universitario: “Los diputados de Jaldo lo festejaron”, dijo Roberto Sánchez

El legislador recordó que su espacio político ya había acompañado iniciativas similares en 2024 y que, pese a que fueron aprobadas en el Congreso, luego fueron vetadas por el presidente. “El año pasado votamos a favor del financiamiento universitario y del aumento a los jubilados. Sin embargo, 87 diputados fueron a festejar el rechazo a esos proyectos. Entre ellos estaban los que responden a Jaldo”, sostuvo.