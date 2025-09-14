Video: así fue el impactante accidente que dejó a Thiago Medina en estado crítico

El accidente de Thiago Medina generó gran conmoción en el mundo del espectáculo argentino. Gracias a un video de seguridad, se pudo reconstruir el momento exacto en que ocurrió el siniestro: el viernes a las 19:50, la motocicleta del ex Gran Hermano impactó de forma violenta contra un auto en el cruce de la Ruta 7 y la calle La Providencia en Francisco Álvarez.
Las imágenes muestran que el joven de 21 años llevaba su casco puesto mientras circulaba en dirección a General Rodríguez. La grabación, que capta la brusquedad del choque, también documenta la pronta ayuda que recibió en el lugar, antes de ser trasladado de urgencia al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega.
¿Cómo fue el accidente de Thiago Medina?
Una testigo del grave accidente de tránsito relató cómo fue el fuerte choque que dejó al joven internado en terapia intensiva y con riesgo de vida. La chica circulaba justo detrás de él cuando ocurrió el hecho. Ella, su novio y el conductor del otro vehículo involucrado fueron los primeros en socorrerlo.
En su declaración, la testigo relató que el accidente ocurrió cerca de las 19:30, mientras regresaba a su casa en moto junto a su pareja. Él manejaba y ella iba sentada atrás.
Mientras observaban el flujo vehicular, la testigo contó que vio pasar, muy cerca de su vehículo y a gran velocidad, una moto Honda Tornado conducida por un hombre que, aclaró, llevaba casco. Era Thiago Medina, el ex participante del reality de Telefe, quien minutos después iba a protagonizar el grave siniestro.
Según su testimonio, esta moto se incorporó al tránsito justo delante de ellos. Poco después, la chica observó al otro vehículo involucrado en el choque: dijo que vio un Chevrolet Corsa oscuro que circulaba en sentido contrario, hacia Moreno.
Al llegar al cruce con la calle La Providencia, dijo que el conductor del Chevrolet activó la luz de giro para doblar e inició la maniobra de ingreso a esa arteria. Sin embargo, cuando el auto se encontraba casi sobre la calle La Providencia, la moto de Thiago lo chocó: el impacto fue del lado derecho, a la altura de la rueda trasera, según especificó.
Como consecuencia del choque, el conductor de la moto salió despedido y cayó sobre la vereda. Frente a este escenario, la testigo y su pareja se acercaron de inmediato para ayudarlo. Junto a ellos se acercó el conductor del vehículo, que, según este relato, también descendió rápidamente de su auto para asistir al motociclista herido sin saber de quién se trataba.
La salud de Thiago Medina: qué dice el último parte médico
El parte médico posterior a la intervención quirúrgica confirmó la delicadeza de la situación. A Thiago Medina le extirparon el bazo, sufrió fractura de varias costillas y evidenció lesiones en los pulmones, riñones y el hígado. El estado del joven es descriptivamente grave: se encuentra sedado, en terapia intensiva y bajo asistencia respiratoria mecánica, con pronóstico reservado.
“El estado continúa siendo crítico y reservado. La jefatura médica mantiene el contacto permanente con sus familiares para informar la evolución”, resalta el documento al que accedió Teleshow.