Video: así fue el impactante accidente que dejó a Thiago Medina en estado crítico

Al llegar al cruce con la calle La Providencia, dijo que el conductor del Chevrolet activó la luz de giro para doblar e inició la maniobra de ingreso a esa arteria. Sin embargo, cuando el auto se encontraba casi sobre la calle La Providencia, la moto de Thiago lo chocó: el impacto fue del lado derecho, a la altura de la rueda trasera, según especificó.