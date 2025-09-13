Thiago Medina de Gran Hermano está grave tras chocar con su moto: los detalles del accidente

¿Qué le pasó a Thiago Medina?

Fue Ángel de Brito quien informó acerca del terrible accidente de Thiago. Luego, Celis fue quien lo confirmó. El panelista Pepe Ochoa, de LAM, contó que Medina se desplazaba en su moto y chocó con el auto. “Traté de chequearlo con Daniela y literalmente sus palabras fueron: ‘Por favor, recen mucho, hagan una cadena de oración’”, relató. También agregó que en la zona donde tuvo lugar el siniestro, los accidentes se producen por las altas velocidades.