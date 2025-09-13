Thiago Medina de Gran Hermano está grave tras chocar con su moto: los detalles del accidente

Este jueves por la noche Thiago Medina, participante de Gran Hermano 2022, tuvo un accidente mientras viajaba en moto. Según informó Daniela Celis, su ex pareja y madre de sus dos hijas, el pronóstico es reservado. El mediático tuvo que ser operado de urgencia y se encuentra internado en el hospital de Moreno.
Ayer, pasadas las 20, Medina chocó en un cruce con un auto. Según indicaron, la zona habría estado poco señalizada, lo que causó el accidente. Tanto Celis como su hermana se encuentran acompañándolo en el hospital. La ex Gran Hermano publicó una historia de Instagram ampliando la información y se comunicó con algunos medios de Buenos Aires.
¿Qué le pasó a Thiago Medina?
Fue Ángel de Brito quien informó acerca del terrible accidente de Thiago. Luego, Celis fue quien lo confirmó. El panelista Pepe Ochoa, de LAM, contó que Medina se desplazaba en su moto y chocó con el auto. “Traté de chequearlo con Daniela y literalmente sus palabras fueron: ‘Por favor, recen mucho, hagan una cadena de oración’”, relató. También agregó que en la zona donde tuvo lugar el siniestro, los accidentes se producen por las altas velocidades.
Antes de la medianoche, Celis publicó una historia contando que estaba en el hospital esperando el parte médico. “Thiago en este momento está en quirófano. Solo pido luz y amor, le daré prontas noticias”, agregó. El mediático llevaba el casco puesto, lo que amortiguó el golpe pero resultaron afectados un brazo y un pulmón, razón por la que fue intervenido quirúrgicamente.
Primer parte médico de Thiago Medina tras el accidente
Tal como prometió, Daniela Celis compartió el estado del padre de sus hijas gemelas en historias de Instagram. Según escribió, Medina “en este momento está estable” luego de horas de operación, pero sigue internado en terapia intensiva “completamente sedado”.
“Presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo”, comunicó según información del parte. Según escribió la influencer, los médicos debieron practicarle una extirpación de bazo y continúan esperando su evolución hora tras hora. “Apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado, toda la luz es bien recibida. Gracias”, cerró Celis.