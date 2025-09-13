Secciones
EspectáculosFamosos

Thiago Medina de Gran Hermano está grave tras chocar con su moto: los detalles del accidente

Su hermana Brisa y su ex pareja, Daniela Celis, están acompañando al mediático en horas críticas.

Thiago Medina cruzaba por un camino con poca señalización y debió ser intervenido quirúrgicamente luego del accidente. Thiago Medina cruzaba por un camino con poca señalización y debió ser intervenido quirúrgicamente luego del accidente.
Hace 54 Min

Este jueves por la noche Thiago Medina, participante de Gran Hermano 2022, tuvo un accidente mientras viajaba en moto. Según informó Daniela Celis, su ex pareja y madre de sus dos hijas, el pronóstico es reservado. El mediático tuvo que ser operado de urgencia y se encuentra internado en el hospital de Moreno.

Daniela Celis reveló el motivo de su separación con Thiago Medina: "Perdí el deseo sexual"

Daniela Celis reveló el motivo de su separación con Thiago Medina: Perdí el deseo sexual

Ayer, pasadas las 20, Medina chocó en un cruce con un auto. Según indicaron, la zona habría estado poco señalizada, lo que causó el accidente. Tanto Celis como su hermana se encuentran acompañándolo en el hospital. La ex Gran Hermano publicó una historia de Instagram ampliando la información y se comunicó con algunos medios de Buenos Aires.

¿Qué le pasó a Thiago Medina?

Fue Ángel de Brito quien informó acerca del terrible accidente de Thiago. Luego, Celis fue quien lo confirmó. El panelista Pepe Ochoa, de LAM, contó que Medina se desplazaba en su moto y chocó con el auto. “Traté de chequearlo con Daniela y literalmente sus palabras fueron: ‘Por favor, recen mucho, hagan una cadena de oración’”, relató. También agregó que en la zona donde tuvo lugar el siniestro, los accidentes se producen por las altas velocidades.

Antes de la medianoche, Celis publicó una historia contando que estaba en el hospital esperando el parte médico. “Thiago en este momento está en quirófano. Solo pido luz y amor, le daré prontas noticias”, agregó. El mediático llevaba el casco puesto, lo que amortiguó el golpe pero resultaron afectados un brazo y un pulmón, razón por la que fue intervenido quirúrgicamente.

Primer parte médico de Thiago Medina tras el accidente

Tal como prometió, Daniela Celis compartió el estado del padre de sus hijas gemelas en historias de Instagram. Según escribió, Medina “en este momento está estable” luego de horas de operación, pero sigue internado en terapia intensiva “completamente sedado”.

“Presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo”, comunicó según información del parte. Según escribió la influencer, los médicos debieron practicarle una extirpación de bazo y continúan esperando su evolución hora tras hora. “Apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado, toda la luz es bien recibida. Gracias”, cerró Celis.

Temas Gran Hermano
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina tras su grave accidente en moto

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina tras su grave accidente en moto

Lo más popular
Escándalo por los audios: nuevos datos sobre la Andis complican al Gobierno
1

Escándalo por los audios: nuevos datos sobre la Andis complican al Gobierno

Los Pumas lograron una enorme victoria frente a Australia
2

Los Pumas lograron una enorme victoria frente a Australia

Javier y Axel, vidas paralelas
3

Javier y Axel, vidas paralelas

Pusineri tras la derrota en Rosario: “La ley del fútbol te cobra”
4

Pusineri tras la derrota en Rosario: “La ley del fútbol te cobra”

Atlético Tucumán perdió sobre el final ante Newell’s con goles de Cuesta y Guch
5

Atlético Tucumán perdió sobre el final ante Newell’s con goles de Cuesta y Guch

Pusineri falló en los cambios y Atlético Tucumán dejó escapar una chance inmejorable en Rosario
6

Pusineri falló en los cambios y Atlético Tucumán dejó escapar una chance inmejorable en Rosario

Más Noticias
Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Las joyas del campeón: cuatro bienes de lujo de Lionel Messi que pocos saben que tiene

Las joyas del campeón: cuatro bienes de lujo de Lionel Messi que pocos saben que tiene

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

El abuelo de la niña de nueve años, tras reunirse con las autoridades de la escuela: “Reconocieron errores, pero a medias”

El abuelo de la niña de nueve años, tras reunirse con las autoridades de la escuela: “Reconocieron errores, pero a medias”

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Comentarios