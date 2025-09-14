La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Thiago Medina sigue en estado crítico tras sufrir un accidente en moto. Según un testigo clave del fuerte choque, el ex Gran Hermano repetía la misma frase mientras era asistido. "Vomitaba sangre", reveló el hombre. Al influencer tuvieron que extirparle el bazo y continúa internado en el hospital de Moreno.
El preocupante episodio sucedió durante la noche de viernes en Moreno. “Yo venía en el sentido Moreno-Rodríguez y llegamos dos segundos después del choque. Ahí lo vi tirado en el piso, paramos con la camioneta y lo ayudamos. No lo conocíamos ni lo reconocimos porque estaba con el casco", explicó el testigo llamado Raúl.
Novedades sobre la salud de Thiago Medina luego del accidente de moto
Cuando los testigos llegaron a la escena, encontraron a Medina tirado en la calle junto a su moto. La zona no estaba iluminada, lo que representaba un gran peligro. Los presentes actuaron de inmediato, haciendo señas a los autos para alertarlos y evitar un accidente.
Uno de los testigos se acercó a Medina y notó que el joven parecía tener ganas de vomitar. Lo ayudaron a incorporarse y, en ese momento, se percataron de la gravedad de sus heridas al ver que vomitaba sangre. Los presentes asumieron que debía tener una herida interna. En un intento por calmarlo, se quedaron a su lado.
El relato del testigo que ayudó a Thiago Medina
El testigo, identificado como Raúl, decidió quedarse junto a Thiago, brindándole contención emocional en un momento de desesperación. Le tomó la mano para que el joven sintiera un apoyo cercano y le hablaron constantemente para evitar que entrara en estado de shock, aunque su estado ya era de angustia total. Este gesto de empatía fue crucial en la espera.
La espera de la ambulancia fue un factor de estrés para todos los presentes, ya que el vehículo de emergencia tardó cerca de 40 minutos en llegar. En ese lapso, los testigos no se atrevieron a mover a Medina debido a la gravedad de sus heridas. La desesperación y la impotencia se hicieron evidentes mientras esperaban ayuda, con la única esperanza de que el joven pudiera sobrevivir.
El primer parte médico de Thiago Medina de GH
Antes de las 8 de la mañana,Celis, con quien Medina tiene dos hijas gemelas, publicó la primera actualización sobre la evolución de su ex. “Thiago en este momento está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva completamente sedado”, escribió en una nueva historia en su cuenta de Instagram @danielacelis01. Además, contó que las partes comprometidas del cuerpo de Thiago fueron un brazo y un pulmón.
“Presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo. Seguimos esperando el parte médico actualizado, está delicado y esperando que evolucione hora tras hora”, amplió la mediática, a la vez que agradeció el respeto por su familia en un momento tan delicado. “Toda la luz es bien recibida, gracias”, cerró en el escrito.