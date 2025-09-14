“Por favor, recen mucho": el angustiante ruego de Daniela Celis por Thiago Medina

Un trágico accidento dejó al ex Gran Hermano, Thiago Medina, en estado crítico. El joven circulaba en moto por la Ruta 7 en la zona de Moreno, chocó contra un auto y quedó tendido en el suelo. Pese a que llevaba casco puesto, sufrió golpes en otras partes del cuerpo y ahora pelea por su vida. Su ex pareja y mamá de sus dos hijas, Daniela Celis, lo acompaña y pidió una cadena de oración por su salud.
El accidente ocurrió entre las 20:30 y 21:00 horas del viernes, en la intersección de San Martín y La Providencia, en Francisco Álvarez. Ángel de Brito dio a conocer la delicada noticia en LAM, detallando que Thiago sufrió un terrible accidente automovilístico, con pronóstico reservado. Su expareja, Daniela Celis, conocida como "Pestañela", externó su angustia y pidió desesperadamente una cadena de oración por la salud del exconcursante.
El delicado estado de salud de Thiago Medina
Medina permanece hospitalizado y confronta un cuadro complejo tras el siniestro. Los médicos detectaron serias afecciones: uno de sus pulmones se encuentra comprometido y su riñón también. Fue necesario extirparle el bazo como parte de las intervenciones urgentes para intentar estabilizar su condición. Ingresó al hospital en estado crítico y lo derivaron de inmediato a quirófano para realizarle procedimientos de emergencia.
La primera información oficial se divulgó el sábado por la mañana, por parte del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. El comunicado indicó que Thiago Medina ingresó al hospital, trasladado por el Sistema de Emergencias Médicas, luego de sufrir el incidente vial. El paciente fue transferido a la Unidad de Terapia Intensiva, donde su estado permanece reservado. Las autoridades hospitalarias y los servicios involucrados mantienen contacto con los familiares para comunicar la evolución clínica.
El dolor de amigos y familiares
El entorno emocional que envuelve al joven evidencia el profundo impacto que el accidente provocó en sus allegados. Crónica TV registró una de las postales más dolorosas: Daniela Celis y Camila Deniz, conocida como "Camilota", se retiraron del hospital en un afectuoso abrazo. Ellas evitaron dar declaraciones a la prensa, pero a solo unos metros, no pudieron contener el llanto.
Ambas atravesaron abiertamente la angustia, mostrando el dolor y la incertidumbre que invade al círculo íntimo de Medina ante la posibilidad de un desenlace incierto. Daniela, con suma preocupación, solo pidió una cadena de oración, rogando por el bienestar de Thiago. El pronóstico reservado, como indican los médicos, significa que el estado de salud es extremadamente delicado tras un accidente muy fuerte.