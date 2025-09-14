“Por favor, recen mucho": el angustiante ruego de Daniela Celis por Thiago Medina

Un trágico accidento dejó al ex Gran Hermano, Thiago Medina, en estado crítico. El joven circulaba en moto por la Ruta 7 en la zona de Moreno, chocó contra un auto y quedó tendido en el suelo. Pese a que llevaba casco puesto, sufrió golpes en otras partes del cuerpo y ahora pelea por su vida. Su ex pareja y mamá de sus dos hijas, Daniela Celis, lo acompaña y pidió una cadena de oración por su salud.