Sepsis: cómo reconocer la enfermedad, muchas veces silenciosa, que puede causar la muerte

Cada 13 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Sepsis, una enfermedad que puede prevenirse y que, aunque es común, suele pasar desapercibida. El Ministerio de Salud Pública de Tucumán emitió un comunicado explicando que la sepsis es una enfermedad que surge cuando el cuerpo reacciona de manera anormal a una infección bacteriana. Como resultado, el organismo puede colapsar y, el flujo sanguíneo, alterarse.
Según MedlinePlus, el sitio especializado de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la sepsis es la respuesta abrumadora y extrema del cuerpo a una infección. Si no se atiende rápidamente, la sepsis puede provocar daños en tejidos, falla orgánica e incluso la muerte. Por estas razones, es importante prevenirla y saber qué la causa.
Prevención en el Día Mundial de la Sepsis
Existe una serie de sintomatologías que tiene la sepsis que es importante aprender a identificar, mucho más cuando se dan en conjunto. Ante sospecha de sepsis, debes buscar atención médica urgente. Para diagnosticar, se realizarán pruebas de sangre y, en caso de confirmarlo, se indicará un tratamiento con antibióticos y otros para la inflamación.
Las personas con cáncer, diabetes, VIH, enfermedades hepáticas o cardíacas tienen una mayor probabilidad de desarrollar sepsis, así como también las poblaciones vulnerables comprendidas por personas de la tercera edad e infantes. La prevención temprana y el tratamiento adecuados pueden salvar vidas.
Cuáles son los síntomas que tiene la sepsis
Los síntomas a los que se debe prestar atención y que deberían despertar una alarma, son la respiración rápida o frecuencia cardíaca elevada, la dificultad para respirar, la confusión o desorientación de un paciente, el dolor o molestia extremos, la fiebre con escalofríos o sensación de mucho frío y la presencia de piel húmeda o sudorosa.
Los casos más graves de sepsis pueden producir un shock séptico, en cuyo caso la presión arterial desciende a niveles peligrosos y puede afectar múltiples órganos. Las infecciones que desencadenan la sepsis, a menudo empiezan en los pulmones, el estómago, los riñones o la vejiga y puede iniciar con un simple corte infectado. Incluso muchas personas tienen sepsis y no llegan a enterarse.