Sepsis: cómo reconocer la enfermedad, muchas veces silenciosa, que puede causar la muerte

Cada 13 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Sepsis, una enfermedad que puede prevenirse y que, aunque es común, suele pasar desapercibida. El Ministerio de Salud Pública de Tucumán emitió un comunicado explicando que la sepsis es una enfermedad que surge cuando el cuerpo reacciona de manera anormal a una infección bacteriana. Como resultado, el organismo puede colapsar y, el flujo sanguíneo, alterarse.